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Палкин рассказал, стоит ли ожидать от Шахтера новых трансферов летом
Гендиректор "горняков" - о трансферной компании команды
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о трансфере третьего новичка, которым стал 25-летний центральный защитник Марлон.
– Прежде всего этот трансфер был прерогативой главного тренера. Марлон важен для построения той игры, той системы, которую проповедует Де Дзерби. Это ключевой игрок для атакующего футбола, ведь, как говорит Роберто, у него все начинается с обороны.
Со своей стороны мы также анализировали игрока и видели, что он обладает очень сильными качествами. Технически это один из сильнейших центральных защитников в Европе, поэтому наше предпочтение и пало на него. Важно, что у Марлона есть определенный опыт выступления в Европе. Думаю, в той игре, которую проповедует Де Дзерби, он очень поможет и ему, и всем нам.
– Летом "Шахтер" провел серьезную трансферную кампанию. С какими надеждами смотрите в будущий сезон?
– Прежде всего отмечу, что нам удалось завершить комплектацию до вылета команды на зарубежный сбор в Австрию. Это плюс, ведь, по большому счету, еще ни один европейский клуб даже не начинал трансферную кампанию, так как трансферное окно открывается только в июле и продлится до конца августа.
У европейских клубов все это еще впереди, а мы уже осуществили трансферы, и это плюс. У тренера есть вся обойма футболистов, которая ему нужна, что позволяет нормально проводить тренировочный процесс. Рады, что удалось совершить и закрыть сделки по футболистам, которых очень сильно хотели видеть в "Шахтере".
– Входящих трансферов в это межсезонье больше не ждать?
– По крайней мере на данном этапе – нет", - отметил Палкин.
Напомним, что в летнее межсезонье "горняки" подписали хавбека Педриньо, форварда Лассину Траоре и защитника Марлона.
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