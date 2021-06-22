Палкин: Женский футбол - это интересно, это должно быть

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин прокомментировал создание женской команды, что отныне является обязательным требованием УАФ для клубов УПЛ.

"Я отношусь очень хорошо и позитивно (к женскому футболу). Это популяризация футбола. Для меня странно, что раньше не сделали. В Европе уже довольно давно в каждом клубе серьезного уровня есть женские команды, в том числе детские команды для девочек.

Это интересно, это должно быть. Это не мода времени, а must have", - сказал Палкин.