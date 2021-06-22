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Палкин: Женский футбол - это интересно, это должно быть

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В Шахтере довольны нововведением УАФ

Палкин: Женский футбол - это интересно, это должно быть

ТСН

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал создание женской команды, что отныне является обязательным требованием УАФ для клубов УПЛ.

"Я отношусь очень хорошо и позитивно (к женскому футболу). Это популяризация футбола. Для меня странно, что раньше не сделали. В Европе уже довольно давно в каждом клубе серьезного уровня есть женские команды, в том числе детские команды для девочек.

Это интересно, это должно быть. Это не мода времени, а must have", - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Smooth da Hustler (Львів)
22.06.2021 в 19:18
Насчет интересса поспорил бы..
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