Де Дзерби не рассчитывает на Болбата. Защитник ищет новую команду

Донецкий " Шахтер " сегодня, 22 июня, начал тренировочный сбор в Австрии.

Новый главный тренер дончан Роберто Де Дзерби взял на сборы 35 футболистов. Позднее к команде присоединятся представители сборной Украины.

В список футболистов, выехавших в Австрию, нет защитника донецкого клуба Сергея Болбата, который ранее также привлекался в ряды национальной сборной Украины.

По имеющейся информации, футболист в ближайшее время покинет донецкую команду и следующий сезон проведет в другом коллективе.

Добавим, что контракт Сергея Болбата с "Шахтером" действителен еще один год.