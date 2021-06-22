Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби не рассчитывает на Болбата. Защитник ищет новую команду
Защитник не полетел на сбор с командой
Донецкий "
Новый главный тренер дончан Роберто Де Дзерби взял на сборы 35 футболистов. Позднее к команде присоединятся представители сборной Украины.
В список футболистов, выехавших в Австрию, нет защитника донецкого клуба Сергея Болбата, который ранее также привлекался в ряды национальной сборной Украины.
По имеющейся информации, футболист в ближайшее время покинет донецкую команду и следующий сезон проведет в другом коллективе.
Добавим, что контракт Сергея Болбата с "Шахтером" действителен еще один год.
Популярное сейчас
- Сборная Украины остается в Бухаресте, где продолжает подготовку к возможным будущим матчам
- Палкин рассказал, стоит ли ожидать от Шахтера новых трансферов летом
- В цвета российского флага: в Копенгагене раскрасили памятник Т. Шевченко накануне матча Дания – Россия
- Защитник Сассуоло прибыл в Украину для подписания контракта с Шахтером
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании