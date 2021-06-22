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Де Дзерби не рассчитывает на Болбата. Защитник ищет новую команду

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Защитник не полетел на сбор с командой

Де Дзерби не рассчитывает на Болбата. Защитник ищет новую команду

Новина українською

Донецкий "Шахтер" сегодня, 22 июня, начал тренировочный сбор в Австрии.

Новый главный тренер дончан Роберто Де Дзерби взял на сборы 35 футболистов. Позднее к команде присоединятся представители сборной Украины.

В список футболистов, выехавших в Австрию, нет защитника донецкого клуба Сергея Болбата, который ранее также привлекался в ряды национальной сборной Украины.

По имеющейся информации, футболист в ближайшее время покинет донецкую команду и следующий сезон проведет в другом коллективе.

Добавим, что контракт Сергея Болбата с "Шахтером" действителен еще один год.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сергей Болбат
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.06.2021 в 21:05
Кривбасс ждёт! Мог бы свалить за бугор
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Джин Тоник (R)
22.06.2021 в 20:48
Всю карьеру испортил.Неплохой игрок был В Металле.Просидел 5 лет на лавочке.Вся суть нашего футбола.Ну теперь или В Зарю или Днепр-1.Или первая лига.
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