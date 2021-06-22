  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря подпишет форварда Гремио Бразил Фагундеса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря подпишет форварда Гремио Бразил Фагундеса

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Осталось утрясти детали

Заря подпишет форварда Гремио Бразил Фагундеса

Foto: Arquivo Pessoal

Новина українською

"Заря" в ближайшее время подпишет бразильского форварда Кристиана Фагундеса, который играет за "Гремио Бразил" во втором бразильском дивизионе.

По информации Globo Esporte, у Фагундеса контракт с клубом заканчивается в середине июля этого года и сейчас футболист ведет переговоры о досрочном его расторжении для перехода.

Футболист уже согласовал 3-летний контракт с Зарей, а "Гремио Бразил", при этом, будет иметь право на получение процента с возможной продажи игрока.

В ближайшее время Кристиан должен присоединиться к "Заре" на сборах в Турции или прилететь непосредственно в Украину.

Отметим, что в "Гремио Бразил" 21-летний нападающий не является игроком основы, но на замену выходит регулярно. Так, в 46 матчах за команду он забил 2 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Кристиан Фагундес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Globo Esporte

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джин Тоник (R)
22.06.2021 в 22:22
Нормально,очередной Абелардо.Заре нужны игроки.У них вечно проблема с ними.
Ответить
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
22.06.2021 в 22:11
скоро из 3 лиги мозамбика будут брать,или с чемпионата двора
Ответить
0
-3
Artemanat (Кривой Рог)
22.06.2021 в 22:04
Жалко что опять берут в аренду у ДК
Ответить
0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
22.06.2021 в 22:03
Даёшь второго Бонавентуре???
Ответить
+2
0
octavi4 (Warszawa)
22.06.2021 в 22:03
Он атакующий полузащитник
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...