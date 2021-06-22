Заря подпишет форварда Гремио Бразил Фагундеса

" Заря " в ближайшее время подпишет бразильского форварда Кристиана Фагундеса, который играет за "Гремио Бразил" во втором бразильском дивизионе.

По информации Globo Esporte, у Фагундеса контракт с клубом заканчивается в середине июля этого года и сейчас футболист ведет переговоры о досрочном его расторжении для перехода.

Футболист уже согласовал 3-летний контракт с Зарей, а "Гремио Бразил", при этом, будет иметь право на получение процента с возможной продажи игрока.

В ближайшее время Кристиан должен присоединиться к "Заре" на сборах в Турции или прилететь непосредственно в Украину.

Отметим, что в "Гремио Бразил" 21-летний нападающий не является игроком основы, но на замену выходит регулярно. Так, в 46 матчах за команду он забил 2 гола.