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Заря подпишет форварда Гремио Бразил Фагундеса
Осталось утрясти детали
Foto: Arquivo Pessoal
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По информации Globo Esporte, у Фагундеса контракт с клубом заканчивается в середине июля этого года и сейчас футболист ведет переговоры о досрочном его расторжении для перехода.
Футболист уже согласовал 3-летний контракт с Зарей, а "Гремио Бразил", при этом, будет иметь право на получение процента с возможной продажи игрока.
В ближайшее время Кристиан должен присоединиться к "Заре" на сборах в Турции или прилететь непосредственно в Украину.
Отметим, что в "Гремио Бразил" 21-летний нападающий не является игроком основы, но на замену выходит регулярно. Так, в 46 матчах за команду он забил 2 гола.
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