Вместе с Марлоном. Шахтер провел первую тренировку в Австрии - ФОТО

Вечером 22 июня " Шахтер " приступил к работе в Австрии.

Днем команда прилетела в Зальцбург, добралась в Хольвеген и разместилась в отеле.

Уже работает в общей группе команды новичок Марлон.

Постепенно все лучше адаптируются в коллективе Педриньо и Лассина Траоре: они уже неплохо знают своих партнеров по команде.

На первом занятии ввиду большой численности футболисты распределились на две группы и отработали по полтора часа. Программа сессии была весьма насыщенной: разминка, квадраты, оттачивание передач и комбинаций, а в конце – тактические упражнения.