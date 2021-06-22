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Вместе с Марлоном. Шахтер провел первую тренировку в Австрии - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Новички в обойме

Вместе с Марлоном. Шахтер провел первую тренировку в Австрии - ФОТО

shakhtar.com

Новина українською

Вечером 22 июня "Шахтер" приступил к работе в Австрии.

Днем команда прилетела в Зальцбург, добралась в Хольвеген и разместилась в отеле.

Уже работает в общей группе команды новичок Марлон.

Постепенно все лучше адаптируются в коллективе Педриньо и Лассина Траоре: они уже неплохо знают своих партнеров по команде.

На первом занятии ввиду большой численности футболисты распределились на две группы и отработали по полтора часа. Программа сессии была весьма насыщенной: разминка, квадраты, оттачивание передач и комбинаций, а в конце – тактические упражнения.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.06.2021 в 23:40
У Шахтера будет свой Лукаку))))
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