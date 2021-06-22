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Вместе с Марлоном. Шахтер провел первую тренировку в Австрии - ФОТО
Новички в обойме
shakhtar.com
Вечером 22 июня "
Днем команда прилетела в Зальцбург, добралась в Хольвеген и разместилась в отеле.
Уже работает в общей группе команды новичок Марлон.
Постепенно все лучше адаптируются в коллективе Педриньо и Лассина Траоре: они уже неплохо знают своих партнеров по команде.
На первом занятии ввиду большой численности футболисты распределились на две группы и отработали по полтора часа. Программа сессии была весьма насыщенной: разминка, квадраты, оттачивание передач и комбинаций, а в конце – тактические упражнения.
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