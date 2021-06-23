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Десна запланировала четыре спарринга в межсезонье

Премьер-лига
(2 голосов)

Соперники еще уточняются

Десна запланировала четыре спарринга в межсезонье

desna.football

Новина українською

25 июня черниговская команда начнет подготовку к новому сезону.

Все этапы подготовки пройдут в Чернигове, запланированы четыре контрольных матча - соперники еще уточняются.

В межсезонье "Десну" покинули практически все футболисты, у которых в июне с клубом заканчиваются контракты.

По информации источника, собирается продолжить карьеру в другой команде и Леван Арвеладзе, которого не устраивает игровое время, которое он имеет в "Десне".

В то же время, восстановились после травм лидеры - Филипп Будковский и Андрей Тотовицкий. Вернулся из аренды в "Ингульце" Алексей Шевцов.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ команда Александра Рябоконя заняла шестое место в турнирной таблице.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Комментарии (2)
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Surzhik (Чернигов)
23.06.2021 в 08:19
Походу деньги закончились.
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simargl (Чернигов)
23.06.2021 в 08:58
Будешь ходить за ФК Чернигов болеть во второй лиге )))... Паст, Будковский, Тотовицкий, Калитвинцев, Гуцуляк, Шевцов, Ермаков, Дима, Огиря, Добровольский... плохие игроки?? Свободных агентов в стране полторы тысячи... еще из расформированных ю-21 молодых защитников возьмут и всё будет бенч !!!!
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