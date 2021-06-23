Десна запланировала четыре спарринга в межсезонье

25 июня черниговская команда начнет подготовку к новому сезону.

Все этапы подготовки пройдут в Чернигове, запланированы четыре контрольных матча - соперники еще уточняются.

В межсезонье "Десну" покинули практически все футболисты, у которых в июне с клубом заканчиваются контракты.

По информации источника, собирается продолжить карьеру в другой команде и Леван Арвеладзе, которого не устраивает игровое время, которое он имеет в "Десне".

В то же время, восстановились после травм лидеры - Филипп Будковский и Андрей Тотовицкий. Вернулся из аренды в "Ингульце" Алексей Шевцов.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ команда Александра Рябоконя заняла шестое место в турнирной таблице.