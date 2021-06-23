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Александрия продлила контракт с еще одним футболистом

Премьер-лига
(1 голосов)

Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года

Александрия продлила контракт с еще одним футболистом

Фото: ФК Александрия

Новина українською

"Александрия" и нападающий Андрей Новиков договорились о продлении сотрудничества.

Новое соглашение с 22-летним игроком рассчитано до лета 2023 года.

В минувшем сезоне УПЛ Новиков забил 1 гол в 9 матчах.

Отметим, что футболист выступал за дублеров "Александрии". За первую команду "горожан" дебютировал 14 февраля 2021 года в матче против "Мариуполя" в Запорожье.

Также напомним, что ранее "Александрия" подписала хавбека Эмиля Мустафаева из собственной молодежки.

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В статье: ФК Александрия Андрей Новиков
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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Динамiт (Василькiв)
23.06.2021 в 09:09
Готуйтесь на вилiт з Прем"ер Лiги пташинята !
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