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Александрия продлила контракт с еще одним футболистом
Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года
Фото: ФК Александрия
"Александрия" и нападающий Андрей Новиков договорились о продлении сотрудничества.
Новое соглашение с 22-летним игроком рассчитано до лета 2023 года.
В минувшем сезоне УПЛ Новиков забил 1 гол в 9 матчах.
Отметим, что футболист выступал за дублеров "Александрии". За первую команду "горожан" дебютировал 14 февраля 2021 года в матче против "Мариуполя" в Запорожье.
Также напомним, что ранее "Александрия" подписала хавбека Эмиля Мустафаева из собственной молодежки.
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