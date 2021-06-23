Александрия продлила контракт с еще одним футболистом

"Александрия" и нападающий Андрей Новиков договорились о продлении сотрудничества.

Новое соглашение с 22-летним игроком рассчитано до лета 2023 года.

В минувшем сезоне УПЛ Новиков забил 1 гол в 9 матчах.

Отметим, что футболист выступал за дублеров "Александрии". За первую команду "горожан" дебютировал 14 февраля 2021 года в матче против "Мариуполя" в Запорожье.

Также напомним, что ранее "Александрия" подписала хавбека Эмиля Мустафаева из собственной молодежки.