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Новичок Шахтера Марлон провел первую тренировку на сборах в Австрии - ВИДЕО

Премьер-лига
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Бразилец работает в общей группе

Новичок Шахтера Марлон провел первую тренировку на сборах в Австрии - ВИДЕО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вчера, 22 июня, донецкий "Шахтер" объявил о подписании защитника "Сассуоло" Марлона.

Поскольку "горняки" уже активно начали подготовку к новому сезону УПЛ на сборах в Австрии, то бразильскому новичку представилась возможность провести первую тренировку в донецкой команде. 25-летний Марлон работает в общей группе.

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В статье: Шахтер (Донецк) Марлон
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Источник:
ФК Шахтер

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