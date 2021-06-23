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Новичок Шахтера Марлон провел первую тренировку на сборах в Австрии - ВИДЕО
Бразилец работает в общей группе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вчера, 22 июня, донецкий "Шахтер" объявил о подписании защитника "Сассуоло" Марлона.
Поскольку "горняки" уже активно начали подготовку к новому сезону УПЛ на сборах в Австрии, то бразильскому новичку представилась возможность провести первую тренировку в донецкой команде. 25-летний Марлон работает в общей группе.
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Источник:ФК Шахтер
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