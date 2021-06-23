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Официально: Экс-наставник молодежки Динамо назначен главным тренером Черноморца
В тренерский штаб вошли специалисты, которые работали ранее в киевском клубе
Фото: ФК Черноморец
Экс-тренер молодежной команды "Динамо" U-21 Юрий Мороз возглавил одесский "Черноморец". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В тренерский штаб "Черноморца" также вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, которые, как и Мороз, ранее работали в киевском "Динамо" (U-21 и U-19). Продолжают трудиться в команде тренеры Алексей Антонов, Алексей Гай, Сергей Демянец, Евгений Боровик, Виктория Самар.
Новый главный тренер команды "моряков" был краток: "Цели намечены, требования известны. Если все будет выполняться как следует, то результат обязательно придет".
Отметим, что 50-летний специалист ранее тренировал сборные Украины U-17, U-18 и U-19. С 2014 года работал тренером в ФК "Динамо", возглавлял команды U-19 и U-21. Под его руководством молодежный состав становился чемпионом турница U-21, в том числе в сезоне 2020/21. Заслуженный тренер Украины (2009).
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