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Официально: Экс-наставник молодежки Динамо назначен главным тренером Черноморца

Премьер-лига
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(1 голосов)

В тренерский штаб вошли специалисты, которые работали ранее в киевском клубе

Официально: Экс-наставник молодежки Динамо назначен главным тренером Черноморца

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Экс-тренер молодежной команды "Динамо" U-21 Юрий Мороз возглавил одесский "Черноморец". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В тренерский штаб "Черноморца" также вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, которые, как и Мороз, ранее работали в киевском "Динамо" (U-21 и U-19). Продолжают трудиться в команде тренеры Алексей Антонов, Алексей Гай, Сергей Демянец, Евгений Боровик, Виктория Самар.

Новый главный тренер команды "моряков" был краток: "Цели намечены, требования известны. Если все будет выполняться как следует, то результат обязательно придет".

Отметим, что 50-летний специалист ранее тренировал сборные Украины U-17, U-18 и U-19. С 2014 года работал тренером в ФК "Динамо", возглавлял команды U-19 и U-21. Под его руководством молодежный состав становился чемпионом турница U-21, в том числе в сезоне 2020/21. Заслуженный тренер Украины (2009).

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В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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Комментарии (3)
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Nelviv`yanyn (Малоросc)
23.06.2021 в 14:51
Почему владельцы молчат? Собрание упл, органистки аренду, все просто.
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0
0
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simargl (Чернигов)
23.06.2021 в 14:16
Ну , здравствуй Динамо-2 ... ждем человек 20 из ДК U-21 и как итог арендовец от Суркиса..., творят что хотят(((
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+2
0
ruobosru (воркута)
23.06.2021 в 13:57
это они так в еврокубки собрались? одесситы - зачем Климову Черноморец???
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+1
0


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