Скаут Серии А оценил трансфер Марлона из Сассуоло в Шахтер

Скаут Серии А Алекс Великих прокомментировал переход экс-защитника "Сассуоло" Марлона в "Шахтер".

"Для Роберто Де Дзерби Марлон — это ключевой игрок для построения нижнего билд-апп, то есть начала маневренной атаки, игрок умеющий и знающий все тонкости типологии игры под руководством этого тренера. С хорошей техникой и способностью играть в центре, как правого, так и левого защитника — это то, что ищет тренер", — сказал Великих.

Напомним, что бразилец подписал контракт с "Шахтером". Соглашение Марлона с донецким клубом рассчитано на пять лет.

В минувшем сезоне 25-летний защитник в составе "Сассуоло" провел 25 матчей, результативными действиями не отметился. Ранее Марлон также выступал за "Флуминенсе", "Барселону" и "Ниццу".