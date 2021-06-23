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Скаут Серии А оценил трансфер Марлона из Сассуоло в Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

По его словам он является ключевым игроком для Дзерби

Скаут Серии А оценил трансфер Марлона из Сассуоло в Шахтер

shakhtar.com

Новина українською

Скаут Серии А Алекс Великих прокомментировал переход экс-защитника "Сассуоло" Марлона в "Шахтер".

"Для Роберто Де Дзерби Марлон — это ключевой игрок для построения нижнего билд-апп, то есть начала маневренной атаки, игрок умеющий и знающий все тонкости типологии игры под руководством этого тренера. С хорошей техникой и способностью играть в центре, как правого, так и левого защитника — это то, что ищет тренер", — сказал Великих.

Напомним, что бразилец подписал контракт с "Шахтером". Соглашение Марлона с донецким клубом рассчитано на пять лет.

В минувшем сезоне 25-летний защитник в составе "Сассуоло" провел 25 матчей, результативными действиями не отметился. Ранее Марлон также выступал за "Флуминенсе", "Барселону" и "Ниццу".

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В статье: Шахтер (Донецк) Марлон Алекс Великих
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Комментарии (1)
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Червяк (Донецкая)
23.06.2021 в 14:58
Перед каждым матчем перед Де Дзерби будет стоять ребус в виде 4-х украинцев. Ну первый - вратарь. Среди центрбеков уже 3 иностранца (Марлон, Витао, Хочолава). Украинцы тоже есть, но, видимо, кого-то из иностранной троицы нужно будет продать, да и украинцев кого-то спихнуть в аренду. Слева-справа конкуренция 1 к 1-му (Исмаили-Корниенко, Додо-Конопля). А что если травмы? Кого-то, по-любому, нужно будет добавлять из полузащиты и нападения: Степаненко, Марлос, Судаков, Бондаренко.... Кого еще оставит в заявке итальянец...
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