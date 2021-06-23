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Заря и Александрия забили шесть голов в спарринге
Луганчане на последних минутах отыгрались с 1:3
zarya-lugansk.com
Луганская "Заря" и "Александрия" расписали боевую ничью в контрольном матче. Поединок завершился со счётом 3:3.
Счёт открыли луганчане, однако затем пропустили трижды. Но за пять минут до финального свистка Гладкий отличился трижды, восстановив итоговый паритет.
Отмечаем, что в составе хозяев один из мячей забил Булеца, а за гостей отличился Кожушко.
"Заря" - "Александрия" 3:3
Голы: Булеца 8, Гладкий 86, Гладкий 90+1 (пен.) - Шастал 18, Кожушко 30, Дубра 43
"Заря" (старт): Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Казаков, Хомченовский, Цвек, Кабаев, Кочергин, Булеца, Громов, Гладкий.
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