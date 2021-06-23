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Поиграет в УПЛ. Верес подписал новый контракт с 22-летним полузащитником

Премьер-лига
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После непростых переговоров

Поиграет в УПЛ. Верес подписал новый контракт с 22-летним полузащитником

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

В новом сезоне Виталий Дахновский продолжит выступать в футболке ровенского "Вереса". После длительных переговоров полузащитник подписал с народным клубом новый контракт сроком на 2 года с возможностью автоматической пролонгации еще на год. Об этом сообщает сайт клуба.

Напомним, в "Верес" Виталий Дахновский вернулся в августе 2020-го года. В прошлом сезоне 22-летний футболист сыграл за "красно-черных" 31 матч, забил 4 гола и отметился 4 голевыми.

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С нового сезона "Верес" будет играть в УПЛ. Недавно команда Вирта подписала экс-голкипера "Олимпика".

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В статье: Верес (Ровно) Виталий Дахновский
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Источник:
НК "Верес"

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