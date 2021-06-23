Снова ничья. Заря и Александрия провели второй спарринг за сегодня

Луганская "Заря" и ФК "Александрия" провели второй очный спарринг за день. В игре, которая началась в 14:00, победитель определен не был - 3:3.

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Второй матч получился во многом похожим. Команды в первом тайме обменялись забитым голами, уйдя на перерыв при равном счете. Во тайме втором ситуация не поменялась - коллективы также по разу забили, установив окончательный счет 2:2. Две ничьи за один день.

Контрольный матч

Заря - Александрия 2:2

Голы: Шахаб 4, Аллахяр 75 - Игрок на просмотре 32, Каранга 70