Исход футболистов из Черноморца продолжается – минус словенский легионер

Начавший подготовку к сезону-2021/22 одесский "Черноморец" в период межсезонья кардинально изменит состав команды. Ожидается, что команду покинет в общей сложности не менее десяти футболистов. Среди тех, кто уже уехал из Одессы, значится 21-летний защитник Максим Мельничук, который вернулся в расположение своего клуба - полтавскую "Ворсклу".

По неофициальной информации, в списке ушедших могут оказаться еще трое-четверо "моряков", участвовавших в завоевании одной из путевок в УПЛ в минувшем сезоне - в частности, 30-летний словенский защитник Миха Горопевшек и его 29-летний коллега по амплуа Дмитрий Поспелов.

Напомним, что ранее UA-Футбол сообщал о группе игроков, которые вынуждены расстаться с "Черноморцем". Это Виктор Лиховидько, Станислав Микицей, Евгений Зубейко, Владислав Клименко и Артем Ковбаса. Еще двое - Алексей Паламарчук и Ринар Валеев могут последовать за ними.

До 30 июня руководство клуба совместно с тренерским штабом должны окончательно определиться с теми игроками, услуги которых после успешно проведенного сезона по тем или другим причинам больше не нужны.