Додо: Бразильцы обязательно адаптируются

Защитник "Шахтера" Додо рассказал о старте сборов в Австрии. Также бразилец оценил адаптацию новичков в команде.

"Прошедшая неделя была первой для Де Дзерби в "Шахтере", а сейчас мы вместе начинаем зарубежный сбор. Три недели в Австрии – очень важный и ответственный этап, который позволит лучше понять идеи тренера. Постараемся, чтобы команда подошла к официальным матчам полностью подготовленной, ведь в этом сезоне мы точно хотим стать чемпионами.

Практически смог приблизиться к своей оптимальной форме. К счастью, это дается мне достаточно просто. Позиция крайнего защитника позволяет быстрее набирать физические кондиции, к тому же тренировки были интенсивными.

Что изменилось в тренировочном процессе? Сложно сравнивать одного наставника с другим… В любом случае мы уже начали отрабатывать физическую сторону и провели много занятий с мячом. Де Дзерби постепенно имплементирует свою идею игры, по крайней мере фундамент заложен. Потихоньку начинаем понимать принципы тренера, а после сбора научимся еще большему.

Бразильские новички? С Марлоном лично знаком не был, но видел, как он играл. А с Педриньо вместе выступали в олимпийской сборной Бразилии. Они бразильцы, обязательно адаптируются. Тот же Марлон знает французский и итальянский языки, быстро учится.

Мои цели – это цели коллектива. Становиться еще лучше, ведь в первую очередь хочу помочь "Шахтеру". В минувшем году все было не так хорошо. Тот сезон стал для нас уроком и дал понять, что нужно усердно трудиться. Прошлые неудачи заставили многое обдумать. Сейчас есть большое желание побеждать, чтобы этот сезон сложился по-другому, но сначала нужно провести хороший сбор.

У нас огромное желание работать, чтобы научиться большему. Будем сконцентрированы и постараемся не разочаровать тренера. Также с нетерпением ждем начала сезона: классико в Суперкубке, затем чемпионат… Думаю, эти 18 дней пролетят быстро."