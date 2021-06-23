Степаненко: Моя мама могла бы быть ультрас

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко в шоу "Трендец" рассказал о том, как его поддерживает жена и мама в матчах.

"Моя мама могла бы быть ультрас, скорее всего. Наши жены поддерживают команду, нас персонально. Это как частичка нас. Юлия Пятова тоже очень активная, она тоже могла бы быть ультрас.

Моя жена, Кривцова и Матвиенко – они такие, чтобы поболеть, но чтобы где-то и налили просекко бокальчик. Они любят и поболеть, и расслабиться немного. Если был бы махач, не знаю, пошли бы они или нет. Моя мама точно бы пошла".