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Степаненко: Моя мама могла бы быть ультрас
Футболист рассказал о поддержке со стороны своей семьи
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко в шоу "Трендец" рассказал о том, как его поддерживает жена и мама в матчах.
"Моя мама могла бы быть ультрас, скорее всего. Наши жены поддерживают команду, нас персонально. Это как частичка нас. Юлия Пятова тоже очень активная, она тоже могла бы быть ультрас.
Моя жена, Кривцова и Матвиенко – они такие, чтобы поболеть, но чтобы где-то и налили просекко бокальчик. Они любят и поболеть, и расслабиться немного. Если был бы махач, не знаю, пошли бы они или нет. Моя мама точно бы пошла".
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