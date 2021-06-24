Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла не будет продлевать контракт французского защитника
В полтавской команде его заменит эстонец
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
26 июня полтавчане двумя составами проведут спарринг с "Днепром-1".
На этом первый этап подготовки "Ворсклы" к новому сезону завершится. Затем подопечные Юрия Mаксимова отправятся в Закарпатье, где сыграют еще четыре контрольных матча, первый – с "Ужгородом", 3 июля.
Пока что в тренировочном лагере полтавчан находится лишь один потенциальный новичок - 22-летний полузащитник Владислав Наумец, ранее выступавший за греческую "Янину". Еще 3-4 футболиста приедут на просмотр непосредственно в Закарпатье.
Отмечается, что среди них не будет французского защитника Пап-Альюна Ндиайе, контракт с которым заканчивается 30 июня.
"Ворскла" на легионера уже не рассчитывает в первую очередь из-за его чрезмерных финансовых запросов. Тем более, что на эту позицию полтавчане уже подписали эстонца Йоонаса Тамма из "Десны".
Напомним, что французский защитник присоединился к "Ворскле" осенью 2019 года. За это время футболист провел 40 матчей и сделал одну результативную передачу.
Популярное сейчас
- Украина и 15 сборных в 1/8. Сетка плей-офф Евро-2020
- Яремчук: Большой шанс реабилитироваться перед вами
- Роналду повторил мировой рекорд по голам за Национальную сборную
- Официально: Экс-наставник молодежки Динамо назначен главным тренером Черноморца
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании