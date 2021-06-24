Источник: Названа сумма, которую европейский клуб готов заплатить за лидера Зари

Как ранее сообщалось, "ПАОК" проявляет интерес к полузащитнику "Зари" Владиславу Кочергину.

По информации ресурса Trivenetogoal, греческий клуб готов активировать опцию выкупа контракта 25-летнего футболиста. Сумма сделки составит 1,5 миллиона евро.

Ранее украинцем интересовалась "Венеция", там пока не отреагировали на интерес "ПАОК".

Отметим, что контракт Кочергина с "Зарей" рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне УПЛ хавбек забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 33 матчах за луганчан.

Напомним, что главным тренером "ПАОК" является сын Мирчи Луческу Разван.