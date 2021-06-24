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Источник: Названа сумма, которую европейский клуб готов заплатить за лидера Зари
Контракт украинца с луганским клубом рассчитан до 2022 года
Фото: ФК Заря Луганск
Как ранее сообщалось, "ПАОК" проявляет интерес к полузащитнику "Зари" Владиславу Кочергину.
По информации ресурса Trivenetogoal, греческий клуб готов активировать опцию выкупа контракта 25-летнего футболиста. Сумма сделки составит 1,5 миллиона евро.
Ранее украинцем интересовалась "Венеция", там пока не отреагировали на интерес "ПАОК".
Отметим, что контракт Кочергина с "Зарей" рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне УПЛ хавбек забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 33 матчах за луганчан.
Напомним, что главным тренером "ПАОК" является сын Мирчи Луческу Разван.
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