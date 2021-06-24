Известен список игроков Зари, которые отправились на сбор в Турцию

Луганская "Заря", завершив втягивающий сбор в Запорожье, отправилась в Турцию. Пробудут луганчане за пределами Украины с 24 июня до 14 июля включительно.

Базироваться "чёрно-белые" будут в городе Бурдур в отеле "Лаванта Хилл". По графику у луганчан запланированы 5 совместных тренировок. Соперников представили ранее. Все игры будут показаны на официальном YouTube канале футбольного клуба в прямом эфире.

Список игроков, которые отправились с "Зарей" на сборы:

Голкиперы: Шевченко, Мацапура, Жилкин, Сапутин.

Защитники: Руфати, Жуниньо, Вернидуб, Емец, Имереков, Фаворов, Нагнойный.

Полузащитники: Цвек, Кочергин, Хомченовский, Хлань, Янаков, Алибеков, Булеца, Громов, Казаков, Назарина, Гринь.

Нападающие: Лунёв, Шахаб, Кабаев, Гладкий, Алефиренко, Аллахъяр.