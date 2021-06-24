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Известен список игроков Зари, которые отправились на сбор в Турцию

Премьер-лига
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(2 голосов)

В списке наставника луганчан 28 футболистов

Известен список игроков Зари, которые отправились на сбор в Турцию

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Луганская "Заря", завершив втягивающий сбор в Запорожье, отправилась в Турцию. Пробудут луганчане за пределами Украины с 24 июня до 14 июля включительно.

Базироваться "чёрно-белые" будут в городе Бурдур в отеле "Лаванта Хилл". По графику у луганчан запланированы 5 совместных тренировок. Соперников представили ранее. Все игры будут показаны на официальном YouTube канале футбольного клуба в прямом эфире.

Список игроков, которые отправились с "Зарей" на сборы:

Голкиперы: Шевченко, Мацапура, Жилкин, Сапутин.

Защитники: Руфати, Жуниньо, Вернидуб, Емец, Имереков, Фаворов, Нагнойный.

Полузащитники: Цвек, Кочергин, Хомченовский, Хлань, Янаков, Алибеков, Булеца, Громов, Казаков, Назарина, Гринь.

Нападающие: Лунёв, Шахаб, Кабаев, Гладкий, Алефиренко, Аллахъяр.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (2)
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Referee-12 (Новая Прага)
24.06.2021 в 11:35
"Известен список игроков Зари, которые отправились на сбор в Турцию.В списке наставника днепрян 28 футболистов..." Каких днепрян?)))))))))))))))))))
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best climate (Одесса)
24.06.2021 в 11:30
В зимнее межсезонье Турция по климату то что надо, летом на солнце за 40 какие они там сборы проводят?
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