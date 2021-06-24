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Известен список игроков Зари, которые отправились на сбор в Турцию
В списке наставника луганчан 28 футболистов
Фото: ФК Заря Луганск
Луганская "Заря", завершив втягивающий сбор в Запорожье, отправилась в Турцию. Пробудут луганчане за пределами Украины с 24 июня до 14 июля включительно.
Базироваться "чёрно-белые" будут в городе Бурдур в отеле "Лаванта Хилл". По графику у луганчан запланированы 5 совместных тренировок. Соперников представили ранее. Все игры будут показаны на официальном YouTube канале футбольного клуба в прямом эфире.
Список игроков, которые отправились с "Зарей" на сборы:
Голкиперы: Шевченко, Мацапура, Жилкин, Сапутин.
Защитники: Руфати, Жуниньо, Вернидуб, Емец, Имереков, Фаворов, Нагнойный.
Полузащитники: Цвек, Кочергин, Хомченовский, Хлань, Янаков, Алибеков, Булеца, Громов, Казаков, Назарина, Гринь.
Нападающие: Лунёв, Шахаб, Кабаев, Гладкий, Алефиренко, Аллахъяр.
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