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Еще минус один. Капитан Десны покидает команду
Футболист ушел в статусе свободного агента
Фото: ФК Десна
Полузащитник и капитан "Десны" Владислав Огиря покидает команду. Об этом сообщает пресс-служба черниговского клуба.
31-летний хавбек присоединился к "северянам" зимой 2018 года. В минувшем сезоне УПЛ Огиря сыграл 27 матчей и забил один гол. Всего в футболке "Десны" капитан провел 92 матча.
Отмечается, что Владислав решил попробовать свои силы в другом клубе. Руководство клуба пошло на встречу уже экс-капитану и отпустили его в статусе свободного агента.
Клуб благодарит футболиста за время, проведенное в Чернигове, и желает успеха в дальнейшей карьере.
Напомним, что ранее клуб покинули Павел Полегенько, Ефим Конопля, Максим Имереков, Йоонас Тамм и Андрей Мостовой.
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