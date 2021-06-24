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Еще минус один. Капитан Десны покидает команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист ушел в статусе свободного агента

Еще минус один. Капитан Десны покидает команду

Фото: ФК Десна

Новина українською

Полузащитник и капитан "Десны" Владислав Огиря покидает команду. Об этом сообщает пресс-служба черниговского клуба.

31-летний хавбек присоединился к "северянам" зимой 2018 года. В минувшем сезоне УПЛ Огиря сыграл 27 матчей и забил один гол. Всего в футболке "Десны" капитан провел 92 матча.

Отмечается, что Владислав решил попробовать свои силы в другом клубе. Руководство клуба пошло на встречу уже экс-капитану и отпустили его в статусе свободного агента.

Клуб благодарит футболиста за время, проведенное в Чернигове, и желает успеха в дальнейшей карьере.

Напомним, что ранее клуб покинули Павел Полегенько, Ефим Конопля, Максим Имереков, Йоонас Тамм и Андрей Мостовой.

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В статье: Десна (Чернигов) Владислав Огиря
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Источник:
ФК Десна

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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
24.06.2021 в 11:34
В Ингулец
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