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Коноплянка занимается индивидуально на сборе Шахтера в Австрии - последний раз он играл в марте

Премьер-лига
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(1 голосов)

Игрок пропустил конец прошлого сезона из-за травмы

Коноплянка занимается индивидуально на сборе Шахтера в Австрии - последний раз он играл в марте

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка не принимал участие в тренировке в общей группе.

Во время занятия на сборе в Австрии он выполнял пробежки индивидуально.

Напомним, что Коноплянка пропустил конец прошлого сезона УПЛ из-за травмы. Последний раз он выходил на поле 21 марта против "Львова".

В сезоне 2020/21 Евгений провел 14 матчей за "Шахтер", результативными действиями не отмечался.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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dmtroyan (Полтава)
24.06.2021 в 12:55
Ще один трансфер на пару-тройку літ(навіть в українську Сегунду) і з високо піднятою головою на спортивну пенсію. Експертом до Денісова.
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Джин Тоник (R)
24.06.2021 в 12:19
Пора его отпускать.В Днепр-1
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alexfc (Киев)
24.06.2021 в 12:31
Та да с его формой. И его футболом он не нужен Шахтеру
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