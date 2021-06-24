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Коноплянка занимается индивидуально на сборе Шахтера в Австрии - последний раз он играл в марте
Игрок пропустил конец прошлого сезона из-за травмы
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка не принимал участие в тренировке в общей группе.
Во время занятия на сборе в Австрии он выполнял пробежки индивидуально.
Напомним, что Коноплянка пропустил конец прошлого сезона УПЛ из-за травмы. Последний раз он выходил на поле 21 марта против "Львова".
В сезоне 2020/21 Евгений провел 14 матчей за "Шахтер", результативными действиями не отмечался.
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (3)
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dmtroyan (Полтава)
24.06.2021 в 12:55
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Джин Тоник (R)
24.06.2021 в 12:19
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alexfc (Киев)
24.06.2021 в 12:31
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