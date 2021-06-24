Коноплянка занимается индивидуально на сборе Шахтера в Австрии - последний раз он играл в марте

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка не принимал участие в тренировке в общей группе.

Во время занятия на сборе в Австрии он выполнял пробежки индивидуально.

Напомним, что Коноплянка пропустил конец прошлого сезона УПЛ из-за травмы. Последний раз он выходил на поле 21 марта против "Львова".

В сезоне 2020/21 Евгений провел 14 матчей за "Шахтер", результативными действиями не отмечался.