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Новички уже в строю: Верес начал подготовку к сезону УПЛ
Ровняне вышли из отпуска
Фото: НК Верес
В среду, 23 июня, футболисты и тренерский штаб "Вереса" впервые после непродолжительного отпуска снова собрались в Киеве.
После успешного прохождения медицинского осмотра команда провела тренировку на стадионе Национального университета водного хозяйства и природопользования.
В распоряжении главного тренера команды Юрия Вирта - полный боекомплект. Включая новичков: Артема Кичака, Дмитрием Клеца и Евгения Пасича.
Первый тренировочный сбор красно-черных продлится до 2 июля. В этот период команда будет работать в Киеве, где будет заниматься общефизической подготовкой и работой с мячом. В этот период жители сыграют два спарринга: с луцкой "Волынью" (29 июня) и "Львовом" (2 июля).
Уже 5 июля "Верес" начнет второй тренировочный сбор. По 18 июля ровняне будут жить и тренироваться в Винниках на базе футбольного клуба "Рух".
Также в рамках второго тренировочного сбора команда Юрия Вирта проведет еще пять контрольных матчей. "Верес" сыграет с "Агробизнесом", львовскими "Карпатами" и "Рухом". Еще два спарринг-партнера будут определены позже.
Напомним, новый сезон "Верес" начнет домашним матчем чемпионата УПЛ против "Колоса" 28 июля.
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