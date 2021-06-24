Новички уже в строю: Верес начал подготовку к сезону УПЛ

В среду, 23 июня, футболисты и тренерский штаб "Вереса" впервые после непродолжительного отпуска снова собрались в Киеве.

После успешного прохождения медицинского осмотра команда провела тренировку на стадионе Национального университета водного хозяйства и природопользования.

В распоряжении главного тренера команды Юрия Вирта - полный боекомплект. Включая новичков: Артема Кичака, Дмитрием Клеца и Евгения Пасича.

Первый тренировочный сбор красно-черных продлится до 2 июля. В этот период команда будет работать в Киеве, где будет заниматься общефизической подготовкой и работой с мячом. В этот период жители сыграют два спарринга: с луцкой "Волынью" (29 июня) и "Львовом" (2 июля).

Уже 5 июля "Верес" начнет второй тренировочный сбор. По 18 июля ровняне будут жить и тренироваться в Винниках на базе футбольного клуба "Рух".

Также в рамках второго тренировочного сбора команда Юрия Вирта проведет еще пять контрольных матчей. "Верес" сыграет с "Агробизнесом", львовскими "Карпатами" и "Рухом". Еще два спарринг-партнера будут определены позже.

Напомним, новый сезон "Верес" начнет домашним матчем чемпионата УПЛ против "Колоса" 28 июля.