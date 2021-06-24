  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новички уже в строю: Верес начал подготовку к сезону УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новички уже в строю: Верес начал подготовку к сезону УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ровняне вышли из отпуска

Новички уже в строю: Верес начал подготовку к сезону УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

В среду, 23 июня, футболисты и тренерский штаб "Вереса" впервые после непродолжительного отпуска снова собрались в Киеве.

После успешного прохождения медицинского осмотра команда провела тренировку на стадионе Национального университета водного хозяйства и природопользования.

В распоряжении главного тренера команды Юрия Вирта - полный боекомплект. Включая новичков: Артема Кичака, Дмитрием Клеца и Евгения Пасича.

Первый тренировочный сбор красно-черных продлится до 2 июля. В этот период команда будет работать в Киеве, где будет заниматься общефизической подготовкой и работой с мячом. В этот период жители сыграют два спарринга: с луцкой "Волынью" (29 июня) и "Львовом" (2 июля).

Уже 5 июля "Верес" начнет второй тренировочный сбор. По 18 июля ровняне будут жить и тренироваться в Винниках на базе футбольного клуба "Рух".

Также в рамках второго тренировочного сбора команда Юрия Вирта проведет еще пять контрольных матчей. "Верес" сыграет с "Агробизнесом", львовскими "Карпатами" и "Рухом". Еще два спарринг-партнера будут определены позже.

Напомним, новый сезон "Верес" начнет домашним матчем чемпионата УПЛ против "Колоса" 28 июля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...