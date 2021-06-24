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Все контрольные матчи клубов УПЛ: график Динамо и Шахтёра, Заря сыграла с Александрией

Премьер-лига
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Таблица постоянно обновляется

Все контрольные матчи клубов УПЛ: график Динамо и Шахтёра, Заря сыграла с Александрией

Фото: ФК Александрия/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол следит за спаррингами всех клубов украинской Премьер-лиги накануне старта нового чемпионата. Напомним, что в новом сезоне на старт должны выйти 16 клубов и провести двукруговый турнир. Начало запланировано на 25 июля.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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