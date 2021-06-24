Премьер-лига
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Все контрольные матчи клубов УПЛ: график Динамо и Шахтёра, Заря сыграла с Александрией
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Фото: ФК Александрия/Автор неизвестен
UA-Футбол следит за спаррингами всех клубов украинской Премьер-лиги накануне старта нового чемпионата. Напомним, что в новом сезоне на старт должны выйти 16 клубов и провести двукруговый турнир. Начало запланировано на 25 июля.
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