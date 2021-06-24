Педриньо: Хочу оставить свой след в истории Шахтера

Полузащитник Шахтера Педриньо рассказал о переходе в донецкий клуб.

"Я общался с Жадсоном перед тем, как переходить в "Шахтер". Он передал мне некоторые новости, описал клуб. И без сомнения благодаря техническим качествам и благодаря добросовестной работе, возможно, я смогу стать следующим Жадсоном. По крайней мере, я буду очень стараться. Потому что он действительно оставил свой след в истории, и я хочу сделать то же самое.

Я уже говорил, что знаю о величество "Шахтера". Несмотря на чемпионат. Главное для меня - оставить свой след в истории. "Шахтер" - большой клуб. Думаю, нам не стоит сравнивать украинский чемпионат с какими-то другими. Главное - настраиваться на каждую игру, побеждать с командой, выкладываться на максимум - это то, что я буду делать.

Поэтому, как я уже сказал, для меня это большой клуб, в котором я хочу оставить после себя след", - сказав Педриньо.