Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Педриньо: Хочу оставить свой след в истории Шахтера
Новичок "горняков" - о том, чего хочет достичь в донецком клубе
Фото: Footballua.tv
Полузащитник Шахтера Педриньо рассказал о переходе в донецкий клуб.
"Я общался с Жадсоном перед тем, как переходить в "Шахтер". Он передал мне некоторые новости, описал клуб. И без сомнения благодаря техническим качествам и благодаря добросовестной работе, возможно, я смогу стать следующим Жадсоном. По крайней мере, я буду очень стараться. Потому что он действительно оставил свой след в истории, и я хочу сделать то же самое.
Я уже говорил, что знаю о величество "Шахтера". Несмотря на чемпионат. Главное для меня - оставить свой след в истории. "Шахтер" - большой клуб. Думаю, нам не стоит сравнивать украинский чемпионат с какими-то другими. Главное - настраиваться на каждую игру, побеждать с командой, выкладываться на максимум - это то, что я буду делать.
Поэтому, как я уже сказал, для меня это большой клуб, в котором я хочу оставить после себя след", - сказав Педриньо.
Напомним, что 23-летний бразилец перешел в "Шахтер" из "Бенфики" в июне этого года, подписав с "горняками" контракт на пять лет.
Популярное сейчас
- Стало известно, где Минай продолжит выступления в сезоне 2021/22
- Источник: Названа сумма, которую европейский клуб готов заплатить за лидера Зари
- Павелко: Выход сборной в плей-офф Евро - это заслуга болельщиков
- "Деньги ни при чем. Я бы, конечно, сказал нет". Ярмоленко - о возможном переходе в Шахтер
- Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО