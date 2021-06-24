  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух подписал трехлетний контракт с экс-игроком Десны
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух подписал трехлетний контракт с экс-игроком Десны

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист также выбрал себе игровой номер

Рух подписал трехлетний контракт с экс-игроком Десны

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" подписал контракт с левым вингером Орестом Кузыком, сообщает пресс-служба клуба.

Контрактное соглашение футболиста с "желто-черными" рассчитано на три года.

26-летний Орест является воспитанником львовского футбола. За его плечами — уже немалый опыт выступлений в УПЛ, в частности, за ужгородскую "Говерлу", "Сталь" (Каменское) и черниговскую "Десну".

Последним клубом хавбека был кипрский "Пафос", за который он провел 12 матчей, забил один гол и отметился результативной передачей. До этого он также играл за греческую "Янину".

Отмечается, что в "Рух" Кузык перешел на правах свободного агента. Новичок также выбрал уже себе игровой номер. Он будет выступать за "желто-черных" с 9-м номером на спине.

Читайте такжеЗащитник Руха подписал новый контракт с клубом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Орест Кузык Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...