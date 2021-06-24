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Рух подписал трехлетний контракт с экс-игроком Десны
Футболист также выбрал себе игровой номер
Фото: ФК Рух
"Рух" подписал контракт с левым вингером Орестом Кузыком, сообщает пресс-служба клуба.
Контрактное соглашение футболиста с "желто-черными" рассчитано на три года.
26-летний Орест является воспитанником львовского футбола. За его плечами — уже немалый опыт выступлений в УПЛ, в частности, за ужгородскую "Говерлу", "Сталь" (Каменское) и черниговскую "Десну".
Последним клубом хавбека был кипрский "Пафос", за который он провел 12 матчей, забил один гол и отметился результативной передачей. До этого он также играл за греческую "Янину".
Отмечается, что в "Рух" Кузык перешел на правах свободного агента. Новичок также выбрал уже себе игровой номер. Он будет выступать за "желто-черных" с 9-м номером на спине.
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