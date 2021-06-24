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В Одессе очень не любят Динамо. Назначение нового тренера рискует сорвать межсезонье Черноморца

Премьер-лига
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Кипят страсти в футбольной Одессе

В Одессе очень не любят Динамо. Назначение нового тренера рискует сорвать межсезонье Черноморца

фото - ФК "Черноморец"

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Информация о возможном назначении Юрия Мороза главным тренером одесского "Черноморца" и появления в составе "моряков" большой группы его подопечных из молодежной команды столичного "Динамо" (U-21) в Южной Пальмире вызвала большой резонанс. Да что там резонанс – это сообщение было сродни грому среди ясного неба. И дело тут вовсе не в поддержке Алексею Антонову, который принял эстафетную палочку у своего более опытного коллеги Сергея Ковальца и довел начатое им до логического конца в весенней части сезона-2020/21 – завоевал путевку в УПЛ. Все гораздо глубже и серьезнее.

СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ ОТ "ЧЕРНОМОРЦА"

Если для понимания всей полноты картины попытаться провести параллель, то болезненная реакция футбольной Одесcы на киевский десант в чем-то сравнима с невосприятием болельщиками "Барселоны" всего, что касается мадридского "Реала". На протяжении почти пяти десятков лет все, что связано с именем киевского "Динамо" в футбольных кругах приморского города многими воспринимается в штыки. Узнав о перспективе работать в "Черноморце", Юрий Мороз наверняка и не подозревал, какой силы волны недовольства будут накрывать странички болельщиков "моряков" в соцсетях. Видимо, именно по этой причине руководство одесского клуба долгое время тянуло с официальной информацией о назначении экс-динамовца новым рулевым. Но оно не учло одного: чем больше утаивается тот или другой секрет Полишинеля в их структуре, тем активнее и проворнее болельщики "Черноморца" самостоятельно заполняют информационный вакуум. Сарафанное радио в Одессе во все века было на высоте, а с появлением мобильной связи и интернета любые новости в мгновенье ока стают достоянием всех. В этой связи вспоминается один любопытный и немного забавный случай. Как-то было, что пока потенциальный новичок ехал из одесского аэропорта на базу, его приезд уже вовсю обсуждался в Фейсбуке рьяными поклонниками "Черноморца" из США, Израиля, Германии и других населенными одесситами стран мира.

В Одессе очень не любят Динамо. Назначение нового тренера рискует сорвать межсезонье Черноморца - изображение 1

КАДРЫ ПО ПРИКАЗУ И СТРАННЫЕ МАТЧИ

Впрочем, обо всем по порядку. Степень неприязни футбольной Одессы к столичному "Динамо" росла постепенно: сначала была обида, а затем нелюбовь, переросшая в ненависть. Да-да, именно в ненависть – ни больше, ни меньше.

Все началось много лет назад, когда в киевское "Динамо" стали уходить лучшие одесские футболисты. В разные времена уходили по-разному: кто-то по собственной воле, кто-то по приказу высших партийных чинов. Ни для кого не секрет, что с появлением у руля ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого в столичный клуб из Одессы перебрался не один футболист. В 1973-м – Леонид Буряк, в 1974-м – Анатолий Шепель, в 1979-м – Юрий Роменский, в 1985-м – Игорь Беланов, в 1986-м – Александр Щербаков, в 1987-м – Олег Морозов. Среди тех, кого в 70-90-х годах хотели видеть в киевской команде, было еще много "моряков" - в частности, Владимир Нечаев, Вячеслав Головин, Василий Ищак, Виктор Пасулько, Иван Гецко и другие. Второй из этого списка, Головин, даже побывал в "Динамо" во время зимней подготовки к сезону, однако переход не состоялся и он вынужден был вернуться в Одессу.

В Одессе очень не любят Динамо. Назначение нового тренера рискует сорвать межсезонье Черноморца - изображение 2

Разумеется, подобное положение вещей с кадрами не нравилось болельщикам "Черноморца", которые "имели зуб" на "Динамо" еще и ввиду наличия договорных матчей с их любимой командой. В ту пору по понятным причинам об этом никто не говорил, но опытные специалисты, как и наблюдательные любители футбола без труда определяли характер таких игр. А по прошествии лет, когда СССР уже не существовало, многие бывшие футболисты и тренеры не стесняясь рассказывали о закулисных делах той поры.

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ЭТО БЫЛО В 1977-М

Первым о договорняках между "Динамо" и "Черноморцем" в разговоре с автором этих строк осенью 1992-го поделился легендарный динамовец Олег Блохин. Рассказывал об этом и бывший капитан "Черноморца" Владимир Нечаев, а также многое повидавший на своем веку тренер "моряков" Матвей Черкасский. Живущий в США 97-летний "динозавр" украинского тренерского корпуса как-то во время моего визита в Нью-Йорк поведал интересную историю, которая в конце 70-х положила край матчам сомнительного характера между "моряками" и динамовцами.

- Бывало, что мы помогали. Помогли мы Тбилиси, Минску. Да и киевскому "Динамо" тоже, - вспоминал в том самом интервью Матвей Черкасский. - Это было как закон: в Одессе динамовцы делали ничью, а в Киеве побеждали. Помнится, в 1977-м году "Динамо" в Киеве принимало "Черноморец". Хозяева сначала забили один мяч, потом второй. А когда Олег Блохин мчался по центру к нашим воротам, защитник "моряков" Виталик Фейдман ему иронично аплодировал: мол, давай, забивай. Та игра, как известно, завершилась со счетом 0:8. После нее подхожу к ныне покойному Валерию Лобановскому, с которым у меня всегда были хорошие отношения, и говорю: "Запомни: теперь с "Черноморцем" очки в Одессе так просто не возьмешь!". Впоследствии за пять сезонов "Динамо" у нас только один матч выиграло - в 1981-м. В остальных играх была одна ничья и еще трижды мы их "ложили". Лобановский приходил после матча недовольный, ругался. Мол, очки берете не там, где нужно. Отвечаю: "Я ведь тебе говорил. Вот и все!".

В Одессе очень не любят Динамо. Назначение нового тренера рискует сорвать межсезонье Черноморца - изображение 3

МЕТКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗ ФЕЙСБУКА

С того времени много воды утекло – и в Днепре, и в Черном море. После 0:8 "моряки" в поддавки с "Динамо" больше не играли, но другая причина – пополнение киевской команды лучшими футболистами "Черноморца" на долгие годы переполнила чашу лояльности к столичному сопернику со стороны футбольной Одессы. Это сохранилось до сегодняшнего дня, что и можно было наблюдать в огромной массе постов и комментариев под ними одесских болельщиков. Сказать, что они восстали против перспективы видеть вместо завоевавших путевку в УПЛ большинства ребят необстреляных резервистов динамовского клуба – значит, ничего не сказать. Когда стала появляться информация о кадровых потерях "Черноморца" в виде большого количества творцов успеха сезона-2020/21, в Фейсбуке один из болельщиков написал: "Это не потери, а роспуск состава команды, выведшей "Черноморец" в УПЛ". С этим определением трудно не согласиться. И можно представить, что творилось на душе у футболистов, которым было предложено расстаться.

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А между тем по мере приближения даты выхода "моряков" из отпуска градус напряжения в футбольной среде Одессы постепенно повышался. Болельщики до последнего не верили в то, что их любимый "Черноморец" ожидает перспектива стать своего рода фарм-клубом киевского "Динамо". И даже сообщения нескольких сайтов о первом рабочем дне, проведенном под руководством нового тренерского штаба, не убедило одесских болельщиков на все сто процентов, что это действительно не сон. Лишь когда об этом на следующий день проинформировал официальный сайт "Черноморца", стало ясно: возникшие в разгар весны слухи о динамовском десанте не являются беспочвенными.

ВСТРЕЧА У ПАМЯТНИКА ШЕВЧЕНКО

А за два дня до этого на том же официальном сайте "моряков" появилась информация о проведении 25 июня на стадионе "Черноморец" торжественного награждения команды малыми серебряными медалями, после которого состоится открытая тренировка. Несогласные с новым вектором кадрового пополнения клуба болельщики решили не терять возможность выразить свое несогласие на этом мероприятии. Вчера на болельщицкой страничке "Черноморца" в Фейсбуке с этой целью был опубликован призыв собраться всем небезразличным к дальнейшей судьбе команды за полчаса до его начала недалеко от стадиона:

"Все, кто против всего этого динамовского беспредела, собираемся в 18.00, 25 июня возле памятника Шевченко и идем на открытую тренировку высказывать свое мнение!!!".

В Одессе очень не любят Динамо. Назначение нового тренера рискует сорвать межсезонье Черноморца - изображение 4

"ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ" НЕИЗВЕСТНОГО ХАРАКТЕРА

Это обращение появилось вчера по полудню, и судя по всему, вызвало озабоченность у руководства "Черноморца". В клубе наверняка понимали, что церемония награждения и открытая тренировка могут сложиться не так, как того хотелось бы. Одесские болельщики – народ непростой и требовательный, с ним шутки плохи. Похоже, именно поэтому уже спустя несколько часов на официальном сайте клуба появилось сообщение о том, что анонсированного на ближайшую пятницу награждения команды… не будет.

"По техническим причинам торжественное награждение команды "моряков" серебряными медалями за второе место в чемпионате первой лиги 25 июня не состоится.

Данная церемония переносится на более поздний срок. Новые дата и время проведения награждения будут сообщены дополнительно. Приносим свои извинения за причиненные неудобства".

Разумеется, сразу возникает вопрос: а что это за причины такие – технические? Неужели они настолько серьезны, что за двое суток до мероприятия их невозможно устранить? Если, предположим, нет воды или электричества – эта не такая проблема, которая не решалась бы в ХХI веке. Особенно если предположить, что вместо церемонии награждения малыми серебрянными медалями на стадионе должен был состояться еврокубковый матч с участием луганской "Зари" или "Мариуполя", а то и официальный поединок сборной Украины? Неужели и в таком случае руководство ФК "Черноморец" и одноименного стадиона отменяли бы его или переносили по "техническим причинам"?

Как видим, ситуация в футбольной Одессе возникла непростая. Как будут развиваваться события в дальнейшем – предугадать трудно.

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В статье: Юрий Мороз Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (25)
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Yurko-Zahid (Валего)
24.06.2021 в 17:46
Надзвичайно дивна історія. Коли Блохін чухрає до їхніх воріт, лицарі чесної гри форварда не зупиняють, а "іронічно аплодують", чомусь не вважаючи себе такими ж співучасниками ганебного дійства, як і динамівці. А от потім, чомусь страшенно ображаються, і після того починають драти знахабнілих динамівців і в хвіст, і в гриву протягом аж 5-ти сезонів. Судячи з тексту інтерв"ю - просто з власної ініціативи. І ніхто їм голови за це не відриває. Так чого ж не можна було так одразу? Чого не договорює нам шановний ветеран? Як і не зрозуміло посполитому розуму, чому перехід Бєланова, Буряка та кого там ще до Динамо залишив такі криваві рубці на серці, а перехід Никифорова, Парфьонова, Цимбаларя до Спартака - ні? Останні переходи якось посилили Чорноморець?
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0
0
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Yurko-Zahid (Валего)
24.06.2021 в 17:45
n
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0
0
rkalina (odessa)
24.06.2021 в 17:10
Один мой приятель журналист очень метко описал ситуацию:К сожалению, Черноморец умер.А сейчас могилу раскопали и выкинули из гроба.Точнее не скажешь
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+1
-1
royalstas (Вінниця)
24.06.2021 в 17:09
В Маріуполі теж не в захваті від Шахтаря але тихенько смокчуть цицю.....
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+3
-3
avatar
armik (Киев)
24.06.2021 в 17:09
Угг. Дайте еще сравнение с 1913 годом. Нонешний болельщик не знает половины действующих игроков своей команды, а кто куда переходил 40 лет назад и подавну. Сенсация высосана из пальца.
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+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
24.06.2021 в 17:46
Ты сомневаешься в переходе Беланова из Черноморца в Динамо или действительно такой тупой? Да и остальные переходы не вопрос погуглить. Просто вопрос неудобный для киевлян...
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0
0
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Блуждающий Форвард
24.06.2021 в 17:03
Столичные клубы ненавидят везде, особенно в махровом, постсоветском "беспределе"! Судейство в пользу Динамо, компьютерный гол, шабаш в Алчевске, наглая игра руками, в своей штрафной, перед самым носом Покидько... И памятник вовану картавому, расписанный киевскими адиётами, буквами Д и свастиками... Ещё и записи сохранились...
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+3
-1
alex.belogubko (одесса)
24.06.2021 в 17:00
если уйдут киевляне --Клим вернёт ЧО в 1 или 2 лигу-вы этого хотите -он не будет влаживать бабки ему ЧО не нужен --у него договор Суркисом пусть играют костяк команды остался -будем смотреть а потом разбераться -иначе ЧО вообще не будет -будете ходить на Реал-Фарму
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+1
-1
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Я так думаю... (КиЇв)
24.06.2021 в 16:58
Кто виноват? Что делать? Хотелось бы услышать взвешенные ответы из Одессы на эти вопросы исходя из сегодняшних реалий состояния дел в Черноморце, а не с точки зрения ретроспективы прошедших 50-лет взаимоотношений между командами. Неужели лучше на «лифте» прокатиться вверх-вниз?
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+2
-1
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Просто Толик (Одесса)
24.06.2021 в 17:01
Да не обращай внимания на деревенщину всякую. Большинство настоящих одесских болельщиков адекватно и с пониманием сегодняшних реалий восприняли эти новости. Всё будет нормально, футбол в Одессе жив, команда будет молодая, дай Бог закрепимся в восьмерке, а далее жизнь покажет, кто прав, а кто не очень.
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+1
-2
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Просто Толик (Одесса)
24.06.2021 в 16:53
Да ладно, в Одессе любят Динамо, Ворсклу, Александрию, Зарю и т.д. Знаю точно, что порядочные люди не любят МКГ, Пердян, Карпаты Лемберг, Шахтар Киев.
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+2
-3
ukatan (Харьковская обл.)
24.06.2021 в 16:58
Ну так и ложитесь под "Динамо" и постарайтесь получить удовольствие! Чего возмущаться!?
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+4
-2
alex.belogubko (одесса)
24.06.2021 в 17:03
А М1925 сожрут ваши же земляки -к этому идёт-не будет 2 Металла в Харькове
+2
-3
grassion (Харьков)
24.06.2021 в 17:08
"...А М1925 сожрут..." - может и так, но пока у нас 2е команды, а Вы превращаете Черноморец в академию Динамо((
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+4
-1
sergejsmelanec057 (одесса)
24.06.2021 в 16:45
Предлагаю объявить ультиматум и бойкот команде,и не принимать тренерский десант из Киева.Этот Мороз и даром не нужен с их молодняком.
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+6
-1
avatar
Просто Толик (Одесса)
24.06.2021 в 16:54
Предлагаю отключить тебе интернет.
Ответить
+3
-4
Petruccho (Гамбург)
24.06.2021 в 16:43
Сам с Одессы, для меня было откровением, что в Одессе очень не любят Динамо, это с каких пор?
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+3
-2
rkalina (odessa)
24.06.2021 в 17:11
Не знаю,сколько Вам лет.Болею, сейчас, пожалуй, просто слежу за Черноморцем с 1978 года.ВСЕГДА одесские болельщики ненавидели ВКДК.За Динамо в Одессе болели и болеют исключительно рогы.именнно так :рогы
Ответить
+2
-2
аалекс ( Крым)
24.06.2021 в 16:36
Договорняки в большом спорте были, есть и будут. Пока деньги правят миром, это изменить невозможно. Вопрос лишь в чистоплотности людей. За статью спасибо.
Ответить
0
-2
balamyt (Boston)
24.06.2021 в 16:36
А. кому. Нужны. Фарм клубы. В. УПЛ. ?
Ответить
+3
-1
Governor-General (Odessa)
24.06.2021 в 16:13
Хорошая статья. Динамо, кстати, не любят не только в Одессе. Везде, где был большой футбол, к Динамо относились плохо. Как они забрали ключевых игроков из Зари, когда она стала чемпионом, как раз перед выступлением в кубке чемпионов. Ключевые игроки Днепра перешли в Динамо и т.д. Правда, в СССР Динамо могло поиметь только украинские команды, а в 90-е начался ещё и судейский беспредел национального масштаба. Я хорошо помню, когда по ходу чемпионата изменили регламент, чтобы чемпионом стало Динамо, а не Днепр. Мерзко, что Шахтёр, который тоже от этого страдал и с этим боролся, добравшись до вершины сам стал похожим на Динамо, но всё равно, Динамо столько нагадило в душу болельщикам других команд, что Шахтёру ещё далеко.
Ответить
+11
-5
Джин Тоник (R)
24.06.2021 в 16:11
Лишь бы команда была
Ответить
+3
-3
Димитър из Софии (София)
24.06.2021 в 16:06
Их не любят как гегемона, не более. Учитывая, что в современном укр. футболе ты должен сделать выбор - Киев или Донецк. И как правило, выбор в пользу Киева дает больше автономности, поэтому посмотрим, будет ли Черноморец Мариуполем-2, или будет просто аля Днепр, где есть сотрудничество.
Ответить
+1
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.06.2021 в 16:05
У 1975 ЧО теж виграв у Динамо в чемпіонаті вдома. Так що усі ці черкаські брешуть. Та й з рахунком 0-8 у середині чемпу матчі не здавали. Багато міфології.
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+3
-2
Litb@rski (Кёльн)
24.06.2021 в 16:55
21.08.1977 год Черноморец -Динамо(К) 8-0
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0
0


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