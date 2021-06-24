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Палкин: 38 млн на трансферы? Для Шахтера это приемлемые и обоснованные траты

Премьер-лига
(2 голосов)

Гендиректор горняков прокомментировал летние трансферы команды

Палкин: 38 млн на трансферы? Для Шахтера это приемлемые и обоснованные траты

XSport

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о новичках команды Траоре, Педриньо и Марлоне.

"Если мы говорим о форварде, то у нас травмировался Мораес. И нужно усиливаться, ведь остались молодые ребята только. Поэтому мы провели анализ и взяли Лассину Траоре из "Аякса", у которого есть опыт матчей Лиги чемпионов. Это был логичный трансфер.

Если говорить о Педриньо, то мы понимаем, что у нас есть Марлос и Тете. К сожалению, сегодня Марлос физически все 90 минут не может играть. Мы понимали, что в конкуренцию к Тете нужен еще кто-то, поэтому появился Педриньо. Он может помочь на разных позициях, а для нас это еще один дополнительный плюс.

Педриньо мы хотели купить еще год назад, вели переговоры, но по цене не сошлись и сегодня мы к нему вернулись, ведь мы его знали. По условиям соглашения, 18 миллионов евро за Педриньо будем выплачивать на протяжении пяти лет.

По Марлону. Когда еще подписывали контракт с Роберто Де Дзерби, обсуждали многие позиции и Марлон был для него ключевым игроком. Он говорит, что все атаки начинает от обороны. И тренеру важно иметь Марлона, который знает и понимает его требования. Спокойный, отлично владеет мячом, есть передача, он один из лучших в европейском футболе на своей позиции.

Понятно, мы должны выигрывать всё в Украине, но сегодня мы больше думаем о европейских турнирах, мы хотим заявить о себе в Европе, но без усиления этого не сделать.

38 миллионов евро? Вопрос не в цифрах. Информация выходит в интернет, по каждому футболисту, которого мы приобретали, в прессе появлялась информации о сумме трансфера и она более-менее адекватная. Не могу говорить о деталях сделок, но нас все устроило. Для нас это приемлемые и обоснованные траты", - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Марлон Педриньо
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
24.06.2021 в 17:21
Ну ещё бы, обоснованные. Мы ежемесячно видим в квитанциях эти ваши "приемлемые и обоснованные" тарифы. Ещё пару годиков и Месси можно будет подписать. Чего уж там, люди скинутся...
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Просто Толик (Одесса)
24.06.2021 в 16:56
Потому-что 3 грн. 68 коп. киловатт.
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