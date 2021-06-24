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Марлон: О Шахтере слышал много хорошего, поэтому и принял решение о переходе

Премьер-лига
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Новичок Шахтера - о своем переходе и мотивации в новом клубе

Марлон: О Шахтере слышал много хорошего, поэтому и принял решение о переходе

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Новичок "Шахтера" защитник Марлон рассказал о своем выборе в пользу донецкого клуба.

"Шахтер" - большой клуб. Давайте говорить откровенно, "Шахтер" - это клуб, который всегда борется за самые высокие места в украинском чемпионате, всегда достойно показывает себя в еврокубках - Лиге чемпионов и Лиге Европы. Классные город и приветливые люди вокруг. Я очень много слышал хорошего об этом клубе, поэтому принял решение, что для меня это будет действительно правильно и я рад, что стал игроком "Шахтера".

Мотивация - это уже вызов. Мой отец этому научил. Надо смотреть на соперника и никогда не сомневаться. Ты не должен быть таким, играя против "Ювентуса" или менее статусной команды, ты должен оценивать соперников, как одинаково достойных. Я такой человек и стараюсь ко всем относиться одинаково, поэтому нужно отдавать все силы на поле, несмотря на соперника, против которого ты играешь.

С тех игроков, которые уже ушли, я знаю Фреда, Бернарда, Алекса Тейшейру. Сейчас лично я никого не знаю в "Шахтере", - сказал Марлон.

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В статье: Шахтер (Донецк) Марлон
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Источник:
ТК Футбол

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