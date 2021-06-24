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Лассина Траоре: Моя история перехода в Шахтер - это не о деньгах

Премьер-лига
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Форвард говорит, что у него были предложения и от серьезных европейских клубов

Лассина Траоре: Моя история перехода в Шахтер - это не о деньгах

shakhtar.com

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре рассказал про переход в донецкий клуб.

"Да, у меня было много вариантов. Мой выбор был "Шахтер", поскольку клуб действительно продемонстрировал большое желание приобрести меня и тренер очень хотел именно меня. "Шахтер" имеет большие амбиции в Европе и национальном чемпионате. И в этом большая разница. Хотя признаюсь, я имел приглашение из АПЛ и Серии А. В Италии это был "Милан", в Англии - "Вест Хэм" и "Ньюкасл". Но как я раньше сказал, я выбрал "Шахтер", поскольку клуб был очень настойчивым и тренер лично меня пригласил. Мне действительно импонирует проект развития клуба.

Моя история - это не о деньгах. Если бы это было главным, я отправился бы в Англию или Италию. Но в моих приоритетах - регулярно играть, наслаждаться процессом и двигаться постепенно. А не перепрыгивать уровне. Я хочу улучшать свои навыки, хочу просто играть постоянно и бороться за титулы. Я все еще молод и еще есть достаточно времени, чтобы когда поиграть в Англии или Италии и заработать большие деньги. Сложный вопрос, но клубы, я назвал тоже предлагали мне очень, очень хорошие контракты", - сказал Траоре.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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