Конопля: Хочу продемонстрировать тренерскому штабу Шахтера свою конкурентоспособность

Защитник " Шахтера " Ефим Конопля, который находится вместе с командой на предсезонном сборе в Австрии, рассказал о своем уровне готовности, новом тренерском штабе и личных целях.

– Команда тренируется уже неделю. В какой физической форме сейчас находишься?

– Нам дали возможность втянуться. Не было слишком больших нагрузок, а наоборот, все в меру. Считаю, как раз это необходимо после отпуска.

– Прошлый сезон ты провел в аренде в "Десне". Когда и от кого узнал, что пройдешь предсезонную подготовку с "Шахтером"? Какими были твои эмоции?

– Посреди отпуска мне позвонил Дарио Срна и сказал, чтобы собирался. Я был рад и немного взволнован, ведь нахожусь в "Шахтере" практически с начала своего пути, а в первой команде так никогда и не был.

– В "Шахтере" много игроков, с которыми ты выступал в сборных различного возраста и в Академии. Ребята помогают адаптироваться?

– Конечно! Коллектив очень хороший. С иностранными ребятами также стараемся поддерживать контакт, чтобы лучше понимать друг друга на поле.

– Что можешь сказать о тренерском штабе и Роберто Де Дзерби? Их тренировки чем-то удивляют? Находишь для себя что-то новое?

– Сейчас немало нового… А вот по менталитету они напоминают мне штаб сборной, но все равно многое отличается. Нравится подход, внимание к каждому игроку. Тренеры пытаются разговаривать: даже если кто-то не знает английского и рядом нет переводчика, стараются объяснять на пальцах. Все очень интересно!

– Уже успел лично пообщаться с главным тренером? Есть ли персональная поддержка?

– Лично – нет, но мы много говорим на занятиях как с главным тренером, так и с его помощниками. В принципе, его задумка и идея понятны, хочется воплощать все на поле.

– Какие у тебя личные цели на австрийском сборе? Чего хочешь достичь за это время?

– Хочу продемонстрировать свою конкурентоспособность, завоевать доверие тренера, показать себя и все то, что умею. Также набрать форму, лучше познакомиться с партнерами по команде, чтобы не было никаких недопониманий, и работать изо всех сил.