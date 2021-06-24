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Бутко получил статус свободного агента, Валерий Бондаренко отправится в аренду в Александрию

Премьер-лига
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О будущем игроков рассказал их агент

Бутко получил статус свободного агента, Валерий Бондаренко отправится в аренду в Александрию

Новина українською

Агент игроков "Шахтера" Сергея Болбата, Валерия Бондаренко и Богдана Бутко Вадим Шаблий рассказал о будущем своих клиентов.

– Ищем им команды, ищем варианты продолжения карьер. Пока конкретного ничего нет.

– Болбат уйдет в аренду в "Мариуполь"?

– Нет.

– Бондаренко в аренду в "Александрию"?

– Да.

– Бутко станет свободным агентом?

– Он и так уже свободный агент с первого числа.

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В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк) ФК Александрия Вадим Шаблий Валерий Бондаренко
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Источник:
Трибуна

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