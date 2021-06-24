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Бутко получил статус свободного агента, Валерий Бондаренко отправится в аренду в Александрию
О будущем игроков рассказал их агент
Агент игроков "
– Ищем им команды, ищем варианты продолжения карьер. Пока конкретного ничего нет.
– Болбат уйдет в аренду в "Мариуполь"?
– Нет.
– Бондаренко в аренду в "Александрию"?
– Да.
– Бутко станет свободным агентом?
– Он и так уже свободный агент с первого числа.
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Источник:Трибуна
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