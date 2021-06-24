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Динамо разорвало контракт с Клейтоном
Не срослось
Фото: ФК Динамо Киев
Бразильский нападающий Клейтон получил статус свободного агента и покинул "
Напомним, что игрок подписал контракт с "Динамо" в октябре 2020-го года. В минувшем сезоне он принял участие в одном поединке команды, отметившись голевой передачей.
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Источник:ФК Динамо
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