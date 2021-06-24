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Динамо разорвало контракт с Клейтоном

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Не срослось

Динамо разорвало контракт с Клейтоном

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Бразильский нападающий Клейтон получил статус свободного агента и покинул "Динамо".

Напомним, что игрок подписал контракт с "Динамо" в октябре 2020-го года. В минувшем сезоне он принял участие в одном поединке команды, отметившись голевой передачей.

Читайте такжеКлейтон: Хочу остаться в Динамо на 5-6 лет и показать, что я достойный футболист
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В статье: Динамо (Киев) Клейтон
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Водитель трамвая (Бухарест)
24.06.2021 в 21:04
И эти люди считают, сколько потратил Шахтер на трансферы :)
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