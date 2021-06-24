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Заря хочет получить за Кочергина 2 млн евро
В клубе определились с ценой на хавбека
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Клуб готов продать полузащитника этим летом, но хочет получить за 25-летнего украинца минимум 2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что игроком интересуются итальянская "Венеция" и греческий ПАОК. Они готовы заплатить за футболиста, чей контракт с луганским клубом истекает летом 2022 года, 1.5 миллионов евро.
Напомним, что в прошлом сезоне Кочергин сыграл в 33 матчах "Зари" во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.
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