Заря хочет получить за Кочергина 2 млн евро

" Заря " определилась с ценником на хавбека Владислава Кочергина.

Клуб готов продать полузащитника этим летом, но хочет получить за 25-летнего украинца минимум 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются итальянская "Венеция" и греческий ПАОК. Они готовы заплатить за футболиста, чей контракт с луганским клубом истекает летом 2022 года, 1.5 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Кочергин сыграл в 33 матчах "Зари" во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.