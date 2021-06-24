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Заря хочет получить за Кочергина 2 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

В клубе определились с ценой на хавбека

Заря хочет получить за Кочергина 2 млн евро

Новина українською

"Заря" определилась с ценником на хавбека Владислава Кочергина.

Клуб готов продать полузащитника этим летом, но хочет получить за 25-летнего украинца минимум 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются итальянская "Венеция" и греческий ПАОК. Они готовы заплатить за футболиста, чей контракт с луганским клубом истекает летом 2022 года, 1.5 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Кочергин сыграл в 33 матчах "Зари" во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин
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Источник:
zaryalg.com

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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
24.06.2021 в 23:00
Пускай играет в Заре.Филлипов уже поехал и пропал.Наши не играют загранцей.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.06.2021 в 22:26
А чого не 20 млн.?
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0
-1


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