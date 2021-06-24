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Лассина Траоре: Шахтер - один из лучших в мире клубов для молодых игроков

Премьер-лига
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Форвард рассказал, почему он покинул Аякс

Лассина Траоре: Шахтер - один из лучших в мире клубов для молодых игроков

shakhtar.com

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре рассказал о том, в каком чемпионате мечтает сыграть и почему покинул Аякс.

"Да, английская Премьер-лига - мечта любого игрока. Но считаю, мы должны идти вперед шаг за шагом. Не нужно перепрыгивать раньше времени. Я здесь, чтобы учиться, чтобы совершенствовать себя. Чтобы отдавать себя эту футболку. А дальше посмотрим, будет шанс попробовать себя в АПЛ, или же продолжать в "Шахтере".

Я думаю, что настал момент для меня. Мой возраст и мои амбиции подтолкнули меня к тому, чтобы покинуть "Аякс" и иметь больше игрового времени. Именно поэтому. Так, "Аякс" действительно это клуб развития, но одновременно и "Шахтер" тоже один из лучших в мире клубов для молодых игроков. И здесь прекрасная возможность для меня иметь игровое время и наслаждаться футболом", - сказал Траоре.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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