Лассина Траоре: Шахтер - один из лучших в мире клубов для молодых игроков

Нападающий " Шахтера " Лассина Траоре рассказал о том, в каком чемпионате мечтает сыграть и почему покинул Аякс.

"Да, английская Премьер-лига - мечта любого игрока. Но считаю, мы должны идти вперед шаг за шагом. Не нужно перепрыгивать раньше времени. Я здесь, чтобы учиться, чтобы совершенствовать себя. Чтобы отдавать себя эту футболку. А дальше посмотрим, будет шанс попробовать себя в АПЛ, или же продолжать в "Шахтере".

Я думаю, что настал момент для меня. Мой возраст и мои амбиции подтолкнули меня к тому, чтобы покинуть "Аякс" и иметь больше игрового времени. Именно поэтому. Так, "Аякс" действительно это клуб развития, но одновременно и "Шахтер" тоже один из лучших в мире клубов для молодых игроков. И здесь прекрасная возможность для меня иметь игровое время и наслаждаться футболом", - сказал Траоре.