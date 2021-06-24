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Днепр-1 объявил об аренде хорватского хавбека Джурасека
Аренда на год с правом выкупа
scdnipro1.com.ua
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Днепряне арендовали игрока у "Динамо" (Загреб) на 1 сезон, также у клуба есть право первоочередного выкупа.
Джурасек является воспитанником "Вараджина", но дебютировал в профессиональном футболе в составе дубля "Динамо" Загреб.
Играл в аренде за загребскую "Локомотиву", а прошлый сезон провел в аренде в "Вараджине", где в 34 матчах забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Заигран за молодежную сборную Хорватии (5 матчей, 1 гол).
Хавбек играет преимущественно на позиции опорника, Transfermarkt оценивает парня в 850 тысяч евро.
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