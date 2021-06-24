Днепр-1 объявил об аренде хорватского хавбека Джурасека

" Днепр-1 " официально объявил о подписании хорватского хавбека Невена Джурасека.

Днепряне арендовали игрока у "Динамо" (Загреб) на 1 сезон, также у клуба есть право первоочередного выкупа.

Джурасек является воспитанником "Вараджина", но дебютировал в профессиональном футболе в составе дубля "Динамо" Загреб.

Играл в аренде за загребскую "Локомотиву", а прошлый сезон провел в аренде в "Вараджине", где в 34 матчах забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Заигран за молодежную сборную Хорватии (5 матчей, 1 гол).

Хавбек играет преимущественно на позиции опорника, Transfermarkt оценивает парня в 850 тысяч евро.