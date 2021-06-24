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Днепр-1 объявил об аренде хорватского хавбека Джурасека

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Аренда на год с правом выкупа

Днепр-1 объявил об аренде хорватского хавбека Джурасека

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" официально объявил о подписании хорватского хавбека Невена Джурасека.

Днепряне арендовали игрока у "Динамо" (Загреб) на 1 сезон, также у клуба есть право первоочередного выкупа.

Джурасек является воспитанником "Вараджина", но дебютировал в профессиональном футболе в составе дубля "Динамо" Загреб.

Играл в аренде за загребскую "Локомотиву", а прошлый сезон провел в аренде в "Вараджине", где в 34 матчах забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Заигран за молодежную сборную Хорватии (5 матчей, 1 гол).

Хавбек играет преимущественно на позиции опорника, Transfermarkt оценивает парня в 850 тысяч евро.

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В статье: СК Днепр-1 Невен Джурасек
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
24.06.2021 в 22:59
Жаль что аренда.Днепр - 1 потерял много игроков.Им нужно подписать человек 7.Юрченко,Будко,Огиря пару перспективных юниоров с пляжей Бразилии.Верим в возвращение настоящего Днепра!
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