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Клейтон: Заканчиваю свое пребывание в Динамо с тремя титулами

Премьер-лига
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Бразилец сыграл всего один матч за первую команду киевлян

Клейтон: Заканчиваю свое пребывание в Динамо с тремя титулами

Новина українською

Бразильский нападающий Клейтон, который покинул "Динамо" на правах свободного агента, попрощался с киевским клубом.

"Заканчиваю свое пребывание в "Динамо" с тремя титулами, огромным опытом в тренировках и с благодарностью за мой первый сезон в Европе, где был большой успех. Спасибо, "Динамо", успехов и храни вас Бог", – написал Клейтон.

Напомним, что игрок подписал контракт с "Динамо" в октябре 2020-го года. В минувшем сезоне он принял участие в одном поединке команды, отметившись голевой передачей.

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В статье: Динамо (Киев) Клейтон
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