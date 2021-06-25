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Клейтон: Заканчиваю свое пребывание в Динамо с тремя титулами
Бразилец сыграл всего один матч за первую команду киевлян
Бразильский нападающий Клейтон, который
"Заканчиваю свое пребывание в "Динамо" с тремя титулами, огромным опытом в тренировках и с благодарностью за мой первый сезон в Европе, где был большой успех. Спасибо, "Динамо", успехов и храни вас Бог", – написал Клейтон.
Напомним, что игрок подписал контракт с "Динамо" в октябре 2020-го года. В минувшем сезоне он принял участие в одном поединке команды, отметившись голевой передачей.
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