Динамо провело тренировку под руководством Луческу

Пока динамовские сборники готовятся к поединку со Швецией в 1/8 финала Евро-2020, остальные игроки "Динамо" продолжают подготовку к новому сезону клубного футбола.

В Киев прибыл Мирча Луческу, который во время матчей группового раунда Евро-2020 был в Бухаресте и посещал матчи сборной Украины, амбассадором которой он является.

К тренировке также присоединились Александр Сирота и Богдан Леднев, легионеры Карлос де Пена, Сидклей, Бенито, а также игроки, которые успели залечить травмы – Беньямин Вербич, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Владимир Шепелев.

К слову, Никита Бурда проводил индивидуальную тренировку под руководством тренера по физподготовке Виталия Кулыбы перед тренировкой основной группы и на том же поле. Он работал с мячами, однако возвращаться в группу еще не время, еще месяц Никита будет работать индивидуально.

Наставник Динамо традиционно провел длительную установку прямо на футбольном поле, затронув в своей речи множество аспектов. Он акцентировал внимание подопечных на важности нынешнего этапа подготовки, так как в это время закладывается база физического состояния, которую игроки ощутят на протяжении сезона. Вы наверняка почувствовали ощутимый прогресс в физической подготовке на протяжении минувшего сезона – заключил наставник.

Также Луческу подчеркнул, что все упражнения игроки должны выполнять на максимуме, все они имеют тактический подтекст, и те же квадраты даются не для того чтобы игроки отдохнули, а чтобы, работая на максимуме в условиях ограниченного пространства и времени, улучшали свои действия на поле.

Во время тренировки беговая работа с мячами и без мячей чередовалась с тактическими упражнениями. Команда много работала над билд-апом, началом атак, в частности коллективными действиями при выходе из обороны, расположениям игроков на поле и направлениям движения мяча. Поработала команда и над завершением атак, комбинациями и прострелами.

Уже через несколько дней, а именно 28 июня, бело-синие отправятся на первый летний зарубежный сбор, во время которого проведут четыре контрольных матча.

Фотогалерея

Фото: ФК Динамо Киев