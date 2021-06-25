Новичок Джурасек: Йовичевич сыграл большую роль в моем переходе в Днепр-1

Новичок "Днепра-1" Невен Джурасек поделился эмоциями о переходе в днепровский клуб.

– Какую роль в твоем переходе сыграл Йовичевич?

– Конечно, ему принадлежит большая роль. Мы знали друг друга по времени в "Динамо" Загреб – он тренировал меня в течение примерно полутора лет. Я очень хорошо знаю его, а он – меня, и это, конечно, было существенным фактором, повлиявшим на переход.

С другой стороны, я видел и пример Марио Чужое, поэтому, считаю, что выступление в "Днепре-1" может быть шагом вперед в карьере. Это постараюсь доказать здесь.

– Что Марио рассказывал тебе о клубе, город, страну?

– Он говорил то, что клуб хорошо организован и премьер-лига в Украине очень сильная. У вас есть "Шахтер", "Динамо", "Заря" – сильные команды.

Также Марио говорил, что Днепр – красивый город. И этого было достаточно для меня. Знаю, что принял хорошее решение.

– В чем секрет Йовичевича, что игроки следуют за ним?

– Прежде всего, этот тренер – хороший друг. Когда чувствуешь, что за твоей спиной есть тренер, который поддерживает, это окрыляет. Вот почему я доверяю тренеру.

– Пожалуйста, расскажи о своей предыдущей карьере.

– Официально я принадлежу загребскому "Динамо", но три года назад был отдан в аренду "Локомотиве", а последние два года провел так же в аренде в "Вараждине". Я не получил места в первой команде "Динамо", и, думаю, аренда – хорошая возможность для молодого футболиста.

– Что можешь сказать о себе как об игроке? Какие у тебя достоинства

– Я – полузащитник, могу сыграть на любой позиции в середине поля. Возможно, несколько похож на Тиаго Алькантару – конечно, я не настолько хорош, как он.

Люблю контролировать игру, думаю, имею неплохую технику. Но лучше, чем рассказывать о себе, я докажу все это в игре, – сказал Джурасек.