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Полузащитник Шахтера останется в аренде в Мариуполе еще на один сезон
Он играет за "азовцев" с 2019 года
Фото: ФК Мариуполь
Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Топалов продолжит выступления на правах аренды в "Мариуполе".
В составе "азовцев" 23-летний футболист проведет один сезон.
Отметим, что в минувшем сезоне УПЛ за "Мариуполь" футболист провел 18 матчей, в которых отметился тремя голами. Также Топалов был признан болельщиками лучшим игроком команды в сентябре и мае.
Всего за "азовцев" полузащитник забил семь голов в 46-ти поединках. Дмитрий выступает за "Мариуполь" с 2019 года.
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