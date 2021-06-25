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Полузащитник Шахтера останется в аренде в Мариуполе еще на один сезон

Премьер-лига
(1 голосов)

Он играет за "азовцев" с 2019 года

Полузащитник Шахтера останется в аренде в Мариуполе еще на один сезон

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Топалов продолжит выступления на правах аренды в "Мариуполе".

В составе "азовцев" 23-летний футболист проведет один сезон.

Отметим, что в минувшем сезоне УПЛ за "Мариуполь" футболист провел 18 матчей, в которых отметился тремя голами. Также Топалов был признан болельщиками лучшим игроком команды в сентябре и мае.

Всего за "азовцев" полузащитник забил семь голов в 46-ти поединках. Дмитрий выступает за "Мариуполь" с 2019 года.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Дмитрий Топалов
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (6)
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Джин Тоник (R)
25.06.2021 в 12:52
В Мариуполь можно человек 5 отправить.Слишком слабые они были в прошлом чемпионате
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.06.2021 в 11:44
Ахметівська підстилка
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+3
-4
aleks68
25.06.2021 в 12:08
появился чмоктарь суркиса.и сразу начал гавкать шавка.прикрой вонючее е.....о
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+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.06.2021 в 12:13
А тобі як завжди: аби кого образити. Типовий донменталітет...
+2
-3
aleks68
25.06.2021 в 12:24
а как сам льёш дерьмо на других гнида?лижешь своему хозяину подстилка.лишь бы потявкать на "шахтёр" и выслужится перед суркисом.обрати лучше внимание на своё убогое динамо с брёвнами на поле.и поменьше строчи здесь свою ахинею
+2
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.06.2021 в 12:33
Якщо Динамо "убоге", то який же шмоктар, який вчисту програв з Каштратом усі турніри в Україні?)))
+1
-2


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