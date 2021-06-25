СМИ: Заря предлагала Юрченко контракт на пониженных условиях

Полузащитнику Владлену Юрченко предлагали в "Заре" соглашение на худших условиях, чем ранее. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Отмечается, что таким образом действуют многие клубы, футболисты которых не спешат продлевать действующие соглашения.

Также однолетний договор предлагали хавбеку Дмитрию Иванисене, но до обсуждения деталей дело не дошло.

Футболисты отклонили предложения генерального директора "Зари" Станислава Оганова после прибытия на первый сбор 15 июня.

Напомним, что гендиректор луганчан сообщил, что Юрченко и Иванисеня покинули клуб.