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СМИ: Заря предлагала Юрченко контракт на пониженных условиях

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Также однолетний договор предлагали Иванисене

СМИ: Заря предлагала Юрченко контракт на пониженных условиях

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Полузащитнику Владлену Юрченко предлагали в "Заре" соглашение на худших условиях, чем ранее. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Отмечается, что таким образом действуют многие клубы, футболисты которых не спешат продлевать действующие соглашения.

Также однолетний договор предлагали хавбеку Дмитрию Иванисене, но до обсуждения деталей дело не дошло.

Футболисты отклонили предложения генерального директора "Зари" Станислава Оганова после прибытия на первый сбор 15 июня.

Напомним, что гендиректор луганчан сообщил, что Юрченко и Иванисеня покинули клуб.

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В статье: Заря (Луганск) Владлен Юрченко Дмитрий Иванисеня
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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gaston29
25.06.2021 в 15:17
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Cannabis Sativa (Луцк)
25.06.2021 в 13:45
Ну и зря. Они были одними из лучших в составе Зари. Лучше удержать хороших игроков хорошей зарплатой, чем набрать с десяток детей и платить им по 10 000 грн
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