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Селезнев предложил свои услуги Черноморцу - источник
Он хочет стать лучшим форвардом в истории чемпионатов Украины
koloskovalivka.com
Одесский "Черноморец" перед стартом в УПЛ планирует усилиться опытными футболистами.
Одним из тех, кто желает помочь одесской команде стал экс-нападающий "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев.
По информации источника, 35-летний футболист сам предложил свои услуги одесскому коллективу, поскольку мотивирован продолжить выступления в УПЛ, чтобы стать лучшим форвардом в истории чемпионатов Украины.
Напомним, что в минувшем сезоне Селезнев выступал за "Колос", сыграл 12 матчей (5 голов), однако был отчислен из коллектива за нарушение дисциплины.
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