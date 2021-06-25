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Селезнев предложил свои услуги Черноморцу - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Он хочет стать лучшим форвардом в истории чемпионатов Украины

Селезнев предложил свои услуги Черноморцу - источник

koloskovalivka.com

Новина українською

Одесский "Черноморец" перед стартом в УПЛ планирует усилиться опытными футболистами.

Одним из тех, кто желает помочь одесской команде стал экс-нападающий "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев.

По информации источника, 35-летний футболист сам предложил свои услуги одесскому коллективу, поскольку мотивирован продолжить выступления в УПЛ, чтобы стать лучшим форвардом в истории чемпионатов Украины.

Напомним, что в минувшем сезоне Селезнев выступал за "Колос", сыграл 12 матчей (5 голов), однако был отчислен из коллектива за нарушение дисциплины.

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В статье: Евгений Селезнев Черноморец (Одесса)
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Комментарии (9)
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Red_Cat (Салоники)
25.06.2021 в 15:44
кормилец снова без денег?
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0
0
Джин Тоник (R)
25.06.2021 в 15:37
Пора на пенсию.Игрок просто ДНО.
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
25.06.2021 в 15:29
Это уже смешно. Я понимаю что нужен рекорд. Скорее всего откажут.
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+2
0
gaston29
25.06.2021 в 15:14
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
Comment06 (Украина)
25.06.2021 в 14:57
По теме: девушка на 1м курсе- никому, на 2м- никому, только ему одному, на 3м- всем, всем,всем, на 4м- кому?!
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+1
0
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Stuntriding (Киев)
25.06.2021 в 14:51
Ох уж это чудоТолько полоумный и тупой тренер, может это тело взять в команду.Попрошайка, уже не знает куда приткнутся, лиж бы рекорд побить.Клоун пля
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+3
0
sintex (Рівне)
25.06.2021 в 14:57
Ну если прописать в контракте, что за "бухалово" сразу - нах-с пляжа... - пускай бы себе бегал)) Игрок он таки более-менее...
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0
0
Рівнянин (Рівне)
25.06.2021 в 15:42
Перестань! Який вже з нього гравець,так,-статистична одиниця!
0
0
Дядько Петро (Волинь)
25.06.2021 в 14:46
я би взяв, адже тунець буде персонально платити арбітрам тільки за те щоб вони назначили пенальті в ворота суперників. Для команди профіт.
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