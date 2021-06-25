Селезнев предложил свои услуги Черноморцу - источник

Одесский "Черноморец" перед стартом в УПЛ планирует усилиться опытными футболистами.

Одним из тех, кто желает помочь одесской команде стал экс-нападающий "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев.

По информации источника, 35-летний футболист сам предложил свои услуги одесскому коллективу, поскольку мотивирован продолжить выступления в УПЛ, чтобы стать лучшим форвардом в истории чемпионатов Украины.

Напомним, что в минувшем сезоне Селезнев выступал за "Колос", сыграл 12 матчей (5 голов), однако был отчислен из коллектива за нарушение дисциплины.