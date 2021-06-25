Шабанов: Буду стараться делать все, чтобы остаться в Динамо

Защитник "Динамо" Артем Шабанов рассказал о подготовке команды к новому сезону.

- Думаю, мы сейчас только на этапе закладывания физической подготовки. Много беговой работы, "набегаем" фундамент. Дальше будем начинать выполнять больше тактических упражнений.

- С сегодняшнего дня с командой работает Мирча Луческу. Каким был его основной посыл игрокам, озвученный план на ближайший период?

- Мистер сказал, что хочет увидеть в тренировочном процессе всех молодых футболистов, которые пришли из дубля, а также футболистов, вернувшихся из аренды, в числе которых я. Каждому будет предоставлен шанс проявить себя. Он будет смотреть, какой у кого потенциал, кто будет нужен ему в команде. Это все будет видно на первом сборе.

- Какие твои амбиции после возвращения из аренды? Какие личные планы на грядущий сезон?

- Со своей стороны буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы остаться в "Динамо". А дальше все будет зависеть от тренера, от его решения.

- Как ты оценишь эти полсезона, проведенные в аренде в варшавской "Легии"? Насколько этот период был успешным, насколько планы нарушила травма?

- Из-за травмы пропустил я немного – получил ее за пять или шесть игр до конца сезона. В целом опыт в аренде я расцениваю как положительный. По крайней мере я стал чемпионом Польши. Поиграл в новом для себя чемпионате, посмотрел, ощутил на себе другой футбол. Набрался игрового опыта, ведь в "Динамо" в прошлом сезоне я играл не так много.

- Таким образом, в прошлом сезоне ты стал чемпионом сразу двух стран – Украины и Польши?

- Чемпионом Украины я стал, как Саня Андриевский говорит, "в джинсах".

- Сравни футбол в чемпионате Польши по сравнению с УПЛ.

- В Польше команды играют в более открытый футбол. Все больше настроены на прессинг. От обороны играет мало команд.

- Матчи Евро-2020 смотрите в компании партнеров по команде или каждый по отдельности?

- Когда как. Бывает, соберемся вместе, бывает по отдельности, когда смотрю дома.

- Кто твои фавориты на Евро-2020 помимо Украины?

- Нидерланды.

- А как далеко может зайти Украина?

- Будем надеяться, что как можно дальше.

- Как думаешь, чего не хватало в игре с Австрией – физических кондиций или проиграли в тактическом плане?

- Не хотел бы это комментировать, ведь я не тренер. Одно могу сказать по тому что видел – ребята старались, оставили все силы на поле. Уверен, что тренеры им подскажут, ребята сделают работу над ошибками и еще порадуют страну, - сказал Шабанов.

Напомним, что вторую половину сезона 2020/21 Шабанов провел в аренде в польской "Легии", в составе которой провел 8 матчей.