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Шабанов: Буду стараться делать все, чтобы остаться в Динамо
Луческу предоставит шанс каждому проявить себя
Защитник "Динамо" Артем Шабанов рассказал о подготовке команды к новому сезону.
- Думаю, мы сейчас только на этапе закладывания физической подготовки. Много беговой работы, "набегаем" фундамент. Дальше будем начинать выполнять больше тактических упражнений.
- С сегодняшнего дня с командой работает Мирча Луческу. Каким был его основной посыл игрокам, озвученный план на ближайший период?
- Мистер сказал, что хочет увидеть в тренировочном процессе всех молодых футболистов, которые пришли из дубля, а также футболистов, вернувшихся из аренды, в числе которых я. Каждому будет предоставлен шанс проявить себя. Он будет смотреть, какой у кого потенциал, кто будет нужен ему в команде. Это все будет видно на первом сборе.
- Какие твои амбиции после возвращения из аренды? Какие личные планы на грядущий сезон?
- Со своей стороны буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы остаться в "Динамо". А дальше все будет зависеть от тренера, от его решения.
- Как ты оценишь эти полсезона, проведенные в аренде в варшавской "Легии"? Насколько этот период был успешным, насколько планы нарушила травма?
- Из-за травмы пропустил я немного – получил ее за пять или шесть игр до конца сезона. В целом опыт в аренде я расцениваю как положительный. По крайней мере я стал чемпионом Польши. Поиграл в новом для себя чемпионате, посмотрел, ощутил на себе другой футбол. Набрался игрового опыта, ведь в "Динамо" в прошлом сезоне я играл не так много.
- Таким образом, в прошлом сезоне ты стал чемпионом сразу двух стран – Украины и Польши?
- Чемпионом Украины я стал, как Саня Андриевский говорит, "в джинсах".
- Сравни футбол в чемпионате Польши по сравнению с УПЛ.
- В Польше команды играют в более открытый футбол. Все больше настроены на прессинг. От обороны играет мало команд.
- Матчи Евро-2020 смотрите в компании партнеров по команде или каждый по отдельности?
- Когда как. Бывает, соберемся вместе, бывает по отдельности, когда смотрю дома.
- Кто твои фавориты на Евро-2020 помимо Украины?
- Нидерланды.
- А как далеко может зайти Украина?
- Будем надеяться, что как можно дальше.
- Как думаешь, чего не хватало в игре с Австрией – физических кондиций или проиграли в тактическом плане?
- Не хотел бы это комментировать, ведь я не тренер. Одно могу сказать по тому что видел – ребята старались, оставили все силы на поле. Уверен, что тренеры им подскажут, ребята сделают работу над ошибками и еще порадуют страну, - сказал Шабанов.
Напомним, что вторую половину сезона 2020/21 Шабанов провел в аренде в польской "Легии", в составе которой провел 8 матчей.
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