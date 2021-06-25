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Марлон: У меня были большие ожидания от перехода в Барселону

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Сейчас бразилец в Шахтере

Марлон: У меня были большие ожидания от перехода в Барселону

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Марлон рассказал о своем периоде карьеры в "Барселоне".

"Конечно, у меня были большие ожидания от перехода в "Барселону", я стремился провести там больше времени, научиться больше чему-то. В принципе, так и происходило.

Я смог выступить в нескольких матчах, почувствовать европейский футбол, а сейчас я нахожусь в "Шахтере" и чувствую себя футболистом, самореализовался", - сказал Марлон.

Напомним, что 25-летний бразилец перешел в "Шахтер" из "Сассуоло" несколько дней назад, подписав контракт до лета 2026 года.

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В статье: Барселона Шахтер (Донецк) Марлон
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Динамiт (Василькiв)
25.06.2021 в 16:36
А в нас прийняли закон "про олігархів" ! Який там 2026 рік ???!!! Ріната Леонідовича Зеленський розкулачить !!! Чи ні ???
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0
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aleks68
25.06.2021 в 17:57
к 2026 году янелох сам будет на нарах.а его "закон об олигархах можно использовать в качестве туалетной бумаги.
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0
0


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