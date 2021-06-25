Марлон: У меня были большие ожидания от перехода в Барселону

Защитник " Шахтера " Марлон рассказал о своем периоде карьеры в "Барселоне".

"Конечно, у меня были большие ожидания от перехода в "Барселону", я стремился провести там больше времени, научиться больше чему-то. В принципе, так и происходило.

Я смог выступить в нескольких матчах, почувствовать европейский футбол, а сейчас я нахожусь в "Шахтере" и чувствую себя футболистом, самореализовался", - сказал Марлон.