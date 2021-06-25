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Марлон: У меня были большие ожидания от перехода в Барселону
Сейчас бразилец в Шахтере
shakhtar.com
Защитник "
"Конечно, у меня были большие ожидания от перехода в "Барселону", я стремился провести там больше времени, научиться больше чему-то. В принципе, так и происходило.
Я смог выступить в нескольких матчах, почувствовать европейский футбол, а сейчас я нахожусь в "Шахтере" и чувствую себя футболистом, самореализовался", - сказал Марлон.
Напомним, что 25-летний бразилец перешел в "Шахтер" из "Сассуоло" несколько дней назад, подписав контракт до лета 2026 года.
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