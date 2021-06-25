"Это все слухи" - в Александрии отрицают интерес к Валерию Бондаренко

Директор " Александрии " Дмитрий Китаев прокомментировал информацию о том, что за "горожан" на правах аренды будет играть Валерий Бондаренко, принадлежащий донецкому "Шахтеру".

"Если откровенно, то сам узнал об этом вчера вечером из Интернета. Пока что мы никаких переговоров о его аренде ни с кем не вели. Так что это все слухи.

Впрочем, наша селекционная служба не сидит сложа руки, сегодня подписали первого летнего новичка. В ближайшее время детально расскажем о нем", - сказал Китаев.