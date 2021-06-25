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"Это все слухи" - в Александрии отрицают интерес к Валерию Бондаренко

Премьер-лига
(1 голосов)

Опровержение от директора клуба

"Это все слухи" - в Александрии отрицают интерес к Валерию Бондаренко

ФК Шахтер

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал информацию о том, что за "горожан" на правах аренды будет играть Валерий Бондаренко, принадлежащий донецкому "Шахтеру".

"Если откровенно, то сам узнал об этом вчера вечером из Интернета. Пока что мы никаких переговоров о его аренде ни с кем не вели. Так что это все слухи.

Впрочем, наша селекционная служба не сидит сложа руки, сегодня подписали первого летнего новичка. В ближайшее время детально расскажем о нем", - сказал Китаев.

Напомним, что ранее о заинтересованности клуба в игроке сообщил агент Вадим Шаблий.

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В статье: ФК Александрия Дмитрий Китаев Валерий Бондаренко
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
25.06.2021 в 17:40
А что ? Заелись?
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