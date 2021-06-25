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"Это все слухи" - в Александрии отрицают интерес к Валерию Бондаренко
Опровержение от директора клуба
ФК Шахтер
Директор "
"Если откровенно, то сам узнал об этом вчера вечером из Интернета. Пока что мы никаких переговоров о его аренде ни с кем не вели. Так что это все слухи.
Впрочем, наша селекционная служба не сидит сложа руки, сегодня подписали первого летнего новичка. В ближайшее время детально расскажем о нем", - сказал Китаев.
Напомним, что ранее о заинтересованности клуба в игроке
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