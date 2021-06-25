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Спортдир Ворсклы: Еще неизвестно, куда Динамо скажет идти Цитаишвили. Там Черноморец сейчас развивается

Премьер-лига
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А вот Кулач едет на сборы с полтавчанами

Спортдир Ворсклы: Еще неизвестно, куда Динамо скажет идти Цитаишвили. Там Черноморец сейчас развивается

vorskla.com.ua

Новина українською

Спортивный директор "Ворсклы" Геннадий Слюсарев рассказал о поточной кадровой ситуации в полтавском клубе.

– С Алиуном и Кулачем продлят контракты?

– Кулач 27 июня выезжает с нами на сбор в Ужгород, а по Алиуну есть вопросы. Контракт с ним истекает в конце месяца, к нам он не возвращается пока.

– В чем проблема с Алиуном? Захотел слишком высокую зарплату?

– Он рано посчитал, что является хорошим футболистом.

– Цитаишвили планируете снова арендовать у "Динамо"?

– Пока неизвестно, куда ему в "Динамо" скажут идти. Там "Черноморец" сейчас развивается. Мы планируем и просим, но не от нас это зависит. Как в "Динамо" ему скажут – так и будет.

– То есть Цитаишвили может уйти в аренду в "Черноморец" к Юрию Морозу, а не в "Ворсклу"?

– Я не хочу это утверждать. Все может быть. У него есть агент, он занимается этим вопросом. Пока у нас нет Цитаишвили. "Динамо" и агент игрока сами должны определиться.

Команда тренируется, в воскресенье выезжает на сбор, а там будет видно. В Ужгород на просмотр приедут игроки. Проведем там три товарищеских матча.

– Украинцы или иностранцы?

– Не знаю, пока не могу этого сказать. Пока это только планируется.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Владислав Кулач
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
25.06.2021 в 22:27
Цвиташвилли лучше вообще не брать,он грузин и травматичен.Совсем не для футбола Ворсклы.Кулачу контракт на 5 лет и статус легенды ФК Ворскла!Я за Ворсклу в новом сезоне!Главное подписать 3-4 толковых игроков.Чтоб хватило лавочки на весь сезон.
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