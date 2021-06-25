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Спортдир Ворсклы: Еще неизвестно, куда Динамо скажет идти Цитаишвили. Там Черноморец сейчас развивается
А вот Кулач едет на сборы с полтавчанами
vorskla.com.ua
Спортивный директор "
– С Алиуном и Кулачем продлят контракты?
– Кулач 27 июня выезжает с нами на сбор в Ужгород, а по Алиуну есть вопросы. Контракт с ним истекает в конце месяца, к нам он не возвращается пока.
– В чем проблема с Алиуном? Захотел слишком высокую зарплату?
– Он рано посчитал, что является хорошим футболистом.
– Цитаишвили планируете снова арендовать у "Динамо"?
– Пока неизвестно, куда ему в "Динамо" скажут идти. Там "Черноморец" сейчас развивается. Мы планируем и просим, но не от нас это зависит. Как в "Динамо" ему скажут – так и будет.
– То есть Цитаишвили может уйти в аренду в "Черноморец" к Юрию Морозу, а не в "Ворсклу"?
– Я не хочу это утверждать. Все может быть. У него есть агент, он занимается этим вопросом. Пока у нас нет Цитаишвили. "Динамо" и агент игрока сами должны определиться.
Команда тренируется, в воскресенье выезжает на сбор, а там будет видно. В Ужгород на просмотр приедут игроки. Проведем там три товарищеских матча.
– Украинцы или иностранцы?
– Не знаю, пока не могу этого сказать. Пока это только планируется.
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