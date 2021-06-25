Спортдир Ворсклы: Еще неизвестно, куда Динамо скажет идти Цитаишвили. Там Черноморец сейчас развивается

Спортивный директор " Ворсклы " Геннадий Слюсарев рассказал о поточной кадровой ситуации в полтавском клубе.

– С Алиуном и Кулачем продлят контракты?

– Кулач 27 июня выезжает с нами на сбор в Ужгород, а по Алиуну есть вопросы. Контракт с ним истекает в конце месяца, к нам он не возвращается пока.

– В чем проблема с Алиуном? Захотел слишком высокую зарплату?

– Он рано посчитал, что является хорошим футболистом.

– Цитаишвили планируете снова арендовать у "Динамо"?

– Пока неизвестно, куда ему в "Динамо" скажут идти. Там "Черноморец" сейчас развивается. Мы планируем и просим, но не от нас это зависит. Как в "Динамо" ему скажут – так и будет.

– То есть Цитаишвили может уйти в аренду в "Черноморец" к Юрию Морозу, а не в "Ворсклу"?

– Я не хочу это утверждать. Все может быть. У него есть агент, он занимается этим вопросом. Пока у нас нет Цитаишвили. "Динамо" и агент игрока сами должны определиться.

Команда тренируется, в воскресенье выезжает на сбор, а там будет видно. В Ужгород на просмотр приедут игроки. Проведем там три товарищеских матча.

– Украинцы или иностранцы?

– Не знаю, пока не могу этого сказать. Пока это только планируется.