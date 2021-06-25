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Вячеслав Суркис: Если представится шанс пробиться в первую команду Динамо, нужно будет им воспользоваться

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Сын Игоря Суркиса - лучший голкипер чемпионата U15

Вячеслав Суркис: Если представится шанс пробиться в первую команду Динамо, нужно будет им воспользоваться

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Голкипер "Динамо" U15 Вячеслав Суркис, который был признан лучшим вратарем элит-лиги ДЮФЛУ, поделился эмоциями от данной награды.

- Ты был выбран лучшим голкипером турнира – взял три удара в серии пенальти с "Шахтером" и в финале тоже не подвел команду. Что для тебя значит эта награда?

- Я работаю над собой, каждый день тренируюсь. Поэтому получить награду лучшему вратарю всего чемпионата – это очень почетно и приятно.

- Когда в первую команду?

- Еще нескоро (улыбается). Пока мне только 15 лет. Буду постепенно работать над собой, а в будущем – если представится шанс, нужно будет им воспользоваться.

- На кого из голкиперов ты равняешься?

- Примером для меня всегда был Александр Шовковский. Считаю его лучшим вратарем в истории украинского футбола. Даже смотрел, как он действовал при пенальти в матчах за "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) Вячеслав Суркис
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.06.2021 в 22:41
У нас Бесединых с Каваленками продвигают. Чего у там с таким то папой...
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
25.06.2021 в 22:30
Ну все. Замена Бущану уже растет))
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0
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
25.06.2021 в 22:06
Надеюсь это станет когда-то основным вратарем в Динаме :)
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+1
0
Дядько Петро (Волинь)
25.06.2021 в 22:01
це Зідан тримав в реалі свого зіданчика до останнього, адже він не ризикував своїми грошима. а суркіси гроші вміють рахувати.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
25.06.2021 в 22:29
а как это влияет на деньги держать условно третьего вратаря в Динамо?
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0
0
Джин Тоник (R)
25.06.2021 в 22:00
Пора в СБУ проверить на отбор 2022.Новая команда нужна.Сильных и волевых игроков!
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+1
0
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c99baf (Харьков)
25.06.2021 в 21:52
Ну да,это не унитазами торговать...
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+1
-2
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Американец 2000
25.06.2021 в 21:47
У кого то есть сомнения ???
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0
-2


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