Вячеслав Суркис: Если представится шанс пробиться в первую команду Динамо, нужно будет им воспользоваться

Голкипер "Динамо" U15 Вячеслав Суркис, который был признан лучшим вратарем элит-лиги ДЮФЛУ , поделился эмоциями от данной награды.

- Ты был выбран лучшим голкипером турнира – взял три удара в серии пенальти с "Шахтером" и в финале тоже не подвел команду. Что для тебя значит эта награда?

- Я работаю над собой, каждый день тренируюсь. Поэтому получить награду лучшему вратарю всего чемпионата – это очень почетно и приятно.

- Когда в первую команду?

- Еще нескоро (улыбается). Пока мне только 15 лет. Буду постепенно работать над собой, а в будущем – если представится шанс, нужно будет им воспользоваться.

- На кого из голкиперов ты равняешься?

- Примером для меня всегда был Александр Шовковский. Считаю его лучшим вратарем в истории украинского футбола. Даже смотрел, как он действовал при пенальти в матчах за "Динамо".