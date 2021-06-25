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Вячеслав Суркис: Если представится шанс пробиться в первую команду Динамо, нужно будет им воспользоваться
Сын Игоря Суркиса - лучший голкипер чемпионата U15
fcdynamo.kiev.ua
Голкипер "Динамо" U15 Вячеслав Суркис, который
- Ты был выбран лучшим голкипером турнира – взял три удара в серии пенальти с "Шахтером" и в финале тоже не подвел команду. Что для тебя значит эта награда?
- Я работаю над собой, каждый день тренируюсь. Поэтому получить награду лучшему вратарю всего чемпионата – это очень почетно и приятно.
- Когда в первую команду?
- Еще нескоро (улыбается). Пока мне только 15 лет. Буду постепенно работать над собой, а в будущем – если представится шанс, нужно будет им воспользоваться.
- На кого из голкиперов ты равняешься?
- Примером для меня всегда был Александр Шовковский. Считаю его лучшим вратарем в истории украинского футбола. Даже смотрел, как он действовал при пенальти в матчах за "Динамо".
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