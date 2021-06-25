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Пихаленок: Особо благодарен Ахметову и Палкину. Шахтер в моем сердце навсегда

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек перешел в Днепр-1 на постоянной основе

Пихаленок: Особо благодарен Ахметову и Палкину. Шахтер в моем сердце навсегда

Новина українською

Полузащитник Александр Пихаленок, который подписал полноценный контракт с "Днепром-1", прокомментировал свой уход из "Шахтера".

"Настал тот момент в моей жизни, когда я покидаю свой родной клуб "Шахтер", в структуре которого я находился с 2004 года, и который дал мне возможность вырасти в профессионального футболиста.

Я хотел бы поблагодарить всех, с кем у меня была возможность играть и работать в клубе – всех тренеров академии, медицинский персонал и менеджмент, ребят по команде.

Но особую благодарность хочу выразить президенту "Шахтера" Ринату Леонидовичу Ахметову и генеральному директору Сергею Анатольевичу Палкину за то, что на протяжении стольких лет давали мне возможность и все ресурсы для моей реализации как футболиста.

Для меня было огромной честью на протяжении стольких лет защищать цвета родного для меня клуба.

Но настало время двигаться дальше и достигать новых высот уже вместе с "Днепром-1". Но "Шахтер" навсегда останется в моем сердце как родной для меня клуб", – написал Пихаленок в Инстаграме.

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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