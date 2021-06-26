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Марлон о игроках Шахтера: Мы развлекаемся вместе с самых первых дней

Премьер-лига
(1 голосов)

Это важно для адаптации

Марлон о игроках Шахтера: Мы развлекаемся вместе с самых первых дней

shakhtar.com

Новина українською

Новичок "Шахтера" Марлон рассказал о первых днях в составе донецкого клуба:

"Отличные игроки у "Шахтера". Я уже видел, как они играли раньше, поэтому очень счастлив, что сейчас нахожусь рядом с ними. Это те ребята, у которых есть способность быстро анализировать игру. Мы развлекаемся вместе с самых первых дней, это очень хорошо.

Я в принципе представлял, что Де Дзерби пойдет в большой клуб, потому что перед этим он был в сильном клубе. Чувствовал, что будет этот скачок в большой клуб.

Много общаюсь со всеми соотечественниками из Бразилии. Также хочу познакомиться с украинскими ребятами, потому что это очень важно для коллектива. И для меня в том числе, чтобы быстрее адаптироваться.

Мои цели более коллективные, чем индивидуальные - подготовиться к сезону так, чтобы выиграть во всех турнирах, где будем принимать участие", - сказал Марлон.

Напомним, что сейчас "Шахтер" находится на тренировочном сборе в Австрии. Марлон с другими двумя новичками уже тренируются с командой под руководством Роберто Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Марлон
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Источник:
Шахтар ТБ

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Комментарии (2)
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Я так думаю... (КиЇв)
26.06.2021 в 12:24
Невже він так і сказав: « Ми розважаємося разом з найперших днів» чи це складнощі перекладу з мови оригіналу? Я думав, що вони працюють, тренуються, готуються до нового сезону.
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+1
0
Romb_DK (Київ)
26.06.2021 в 11:59
"Я смог выступить в нескольких матчах, почувствовать европейский футбол, а сейчас я нахожусь в "Шахтере" и чувствую себя футболистом, самореализовался", - сказал Марлон. Самореалізуввався це вибив собі велику зарплату?
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