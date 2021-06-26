Марлон о игроках Шахтера: Мы развлекаемся вместе с самых первых дней

Новичок "Шахтера" Марлон рассказал о первых днях в составе донецкого клуба:

"Отличные игроки у "Шахтера". Я уже видел, как они играли раньше, поэтому очень счастлив, что сейчас нахожусь рядом с ними. Это те ребята, у которых есть способность быстро анализировать игру. Мы развлекаемся вместе с самых первых дней, это очень хорошо.

Я в принципе представлял, что Де Дзерби пойдет в большой клуб, потому что перед этим он был в сильном клубе. Чувствовал, что будет этот скачок в большой клуб.

Много общаюсь со всеми соотечественниками из Бразилии. Также хочу познакомиться с украинскими ребятами, потому что это очень важно для коллектива. И для меня в том числе, чтобы быстрее адаптироваться.

Мои цели более коллективные, чем индивидуальные - подготовиться к сезону так, чтобы выиграть во всех турнирах, где будем принимать участие", - сказал Марлон.