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Кулач: Было бы предложение от Динамо - я бы даже не думал

Премьер-лига
(2 голосов)

Пока остается в Полтаве

Кулач: Было бы предложение от Динамо - я бы даже не думал

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач поделился своими планами в футбольной карьере:

"У меня контракт с "Ворсклой" до конца июня. Что дальше - пока не знаю.

Я общался с руководством клуба. Договорились, что или в течение отпуска решим вопрос с моим будущим, или уже когда команда вернется к тренировкам. Разговоров иду я точно или нет - не было. У меня есть действующий контракт до конца июня.

Предложения от "Динамо" не было, иначе бы об этом знали все. Было бы такое предложение - я бы даже не думал", - сказал Кулач.

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Напомним, что в прошлом сезоне Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ с 15 голами. Сейчас он тренируется с "Ворсклой".

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Владислав Кулач
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Комментарии (5)
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Acsakal (Kharkov)
26.06.2021 в 12:12
"Пропозиції від “Динамо” не було, інакше б про це знали всі. Було б така пропозиція - я б навіть не думав" Одразу б відмовився? Та ні, гадаю, що Кулач вже зрозумів, що до збірної він може потрапити виключно через постіль... даруйте - через Динамо.
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+2
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.06.2021 в 13:23
Турбін, Судаков, коваленко?
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+1
-1
dmitroj88
26.06.2021 в 12:11
Тогда бы и сурок в сборной бы место застолбил тебе...
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+2
-3
Джин Тоник (R)
26.06.2021 в 12:00
Играй в Ворскле.В ДК только лавочка ждет.Вот Иммобиле играет в Лацио и ничего.Будь лидером и мотором Ворсклы!
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+5
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.06.2021 в 11:58
Все мальчики во дворе бегают в футбол и кричат: Я Беседин! Поэтому понятно что ты хочешь с ним поиграть бок о бок! Хитрюга!
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+4
-3


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