Кулач: Было бы предложение от Динамо - я бы даже не думал

Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач поделился своими планами в футбольной карьере:

"У меня контракт с "Ворсклой" до конца июня. Что дальше - пока не знаю.

Я общался с руководством клуба. Договорились, что или в течение отпуска решим вопрос с моим будущим, или уже когда команда вернется к тренировкам. Разговоров иду я точно или нет - не было. У меня есть действующий контракт до конца июня.

Предложения от "Динамо" не было, иначе бы об этом знали все. Было бы такое предложение - я бы даже не думал", - сказал Кулач.