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Кулач: Было бы предложение от Динамо - я бы даже не думал
Пока остается в Полтаве
Фото: ФК Ворскла
Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач поделился своими планами в футбольной карьере:
"У меня контракт с "Ворсклой" до конца июня. Что дальше - пока не знаю.
Я общался с руководством клуба. Договорились, что или в течение отпуска решим вопрос с моим будущим, или уже когда команда вернется к тренировкам. Разговоров иду я точно или нет - не было. У меня есть действующий контракт до конца июня.
Предложения от "Динамо" не было, иначе бы об этом знали все. Было бы такое предложение - я бы даже не думал", - сказал Кулач.
Напомним, что в прошлом сезоне Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ с 15 голами. Сейчас он тренируется с "Ворсклой".
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