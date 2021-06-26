Фран Соль присоединится к Динамо уже в понедельник

Нападающий Фран Соль вернется из аренды в "Тенерифе" в расположение киевского "Динамо". Игрок должен присоединиться к украинскому клубу уже в понедельник, 28 июня.

Пока Соль не спешит менять клуб, хотя были предложения от "Маккаби" (Тель-Авив) и "Эйбара".

Теоретически Фран должен отправиться в Швейцарию, где проходят сбор игроки киевского "Динамо".

Напомним, что прошлый сезон 29-летний форвард провел в аренде в испанской Сегунде за "Тенерифе". Всего на его счету 10 голов и 2 ассиста в 37 матчах чемпионата. "Тете" не хотят продлевать соглашение с футболистом из-за его большой зарплаты.

Контракт Соля с "Динамо" действует до лета 2023-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 800 тыс евро.